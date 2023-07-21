Profiterol tarifi: Profiterol nasıl yapılır, malzemeleri neler?

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Profiterol tatlısı sevilen tatlılar arasında yer alır. Profiterol tatlısını seven kişiler bu tatlıyı evde yapmanın zor olacağını düşünüp daha çok tatlı satan yerlerde tüketmekten yanadır. Fakat düşünüldüğü gibi profiterol tatlısını yapmak aslında o kadar da zor değil. Profiterol yapılışı üç aşamadan oluşur. Öncelikle iç dolgu olan krema yapılır daha sonra profiterol hamuru ve çikolata sosu yapılarak servise hazır hale getirilir. Eğer profiterol tatlısını seviyorsanız evde mutlaka bu tarifi denemelisiniz.

Kaç kişilik: 20 adet

Hazırlama süresi:30 dakika

Pişirme süresi:40 dakika

Kalori:1 adet 124 kalori

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Profiterol Malzemeleri

Hamuru için:

125 gram margarin

1 su bardağı un

1 su bardağı su

3 adet yumurta (oda sıcaklığında)

Kreması için:

2.5 su bardağı süt (500 ml)

3 yemek kaşığı un

1 adet yumurta

1,5 çay bardağı toz şeker

1 paket vanilya

Çikolata Sosu için:

220 gram bitter çikolata

200 gram krema (1 kutu)

Profiterol Nasıl Yapılır?

Profiterol yapımı için öncelikle iç dolgusu olan krema yapımına başlayalım.

Bir sos tenceresini alalım ve oda sıcaklığında süt, 1.5 çay bardağı toz şeker, 1 adet yumurta ve 3 yemek kaşığı unu koyalım.

Koyduğumuz malzemeleri sürekli karıştırarak ocakta pişirelim.

Krema kıvamı alana kadar karıştırmaya özen gösterelim.

Pişen krema kıvam alıp koyulaşınca içerisine 1 paket vanilyayı ekleyelim ve karıştıralım.

Kremamızın oda sıcaklığına gelmesi için bir kenara koyalım.

Oda sıcaklığına gelen kremamızı sıkma poşetine koyup yaklaşık 1 saat buzdolabında bekletelim.

Profiterol hamuru yapımına geçelim. Burada yumurtaların oda sıcaklığında olması çok önemli.

Fırınımızı 180 dereceye ayarlayalım ve derin bir tencereye 125 gram margarini ve suyu koyalım.

Koyduğumuz malzemeleri karıştırarak pişirelim.

Üzerine 1 su bardağı un ekleyelim ve karıştırmaya devam edelim. Hamur tencerenin dibine yapışmaya başlayıncaya kadar iyice karıştıralım. Bu işlem yaklaşık 4-5 dakika sürebilir.

Hamurunuzun dibi yapışmaya başlayınca hamurumuzu başka bir kaba alalım ve iyice soğuması için bir kenara koyalım.

Hamurunuz iyice soğuduktan sonra yumurtaları teker teker hamura kıralım. Burada her yumurtayı tek tek kırıp karıştırma işlemini yapmamız gerekir. Yumurtaları hamura iyice yedirmezsek hamurumuz yumurta kokabilir ve kıvamı tutmayabilir. Hamura kırdığımız yumurtaları karıştırırken spatula kullanmanız kolaylık sağlayacaktır.

Yumurtaları güzelce hamura yedirdikten sonra sıkma torbanıza hamuru alalım. Eğer sıkma torbanız yoksa kaşık yardımıyla hamurdan alıp tepsiye dizebilirsiniz.

Sıkma torbasına aldığımız hamurumuz güzel şekil alması için 15 dakika bekletelim.

Fırın tepsisine pişirme kâğıdı serelim.

Sıkma torbasına aldığımız hamuru aralıklarla pişirme kağıdına sıkalım.

Hamurları ceviz büyüklüğünde sıkalım. Kaşık kullanacaksanız yine aynı şekilde ceviz büyüklüğünde olmasına ve aralarında boşluk olmasına özen gösterelim.

Fırına aldığınız profiterol hamurunun kapağını hiç açmadan yaklaşık olarak 40 dakika boyunca pişirelim.

Pişme işlemi tamamlanan profiteroller oda ısısına geldikten sonra altından bir delik açalım.

Hazırladığımız kremayı açtığımız delikten içeriye sıkalım. Dilerseniz profiterol hamurunu kesip de kremayı sıkabilirsiniz.

Çikolata sosu için sos tenceresini alalım. Çikolatalarımızı benmari usulü eritelim.

Eriyen çikolata üzerine kremayı ilave edelim ve karıştıralım.

Hazırlanan çikolata sosunu profiterollerin üzerine dökelim.

Son aşamada ise var ise Antep fıstığı ile profiterollerin üzerini süsleyebilirsiniz.

Profiterolleriniz servise hazır.

Afiyet olsun!

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