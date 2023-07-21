Profiterol tarifi: Profiterol nasıl yapılır, malzemeleri neler?
Çikolata severlerin yemekten keyif aldığı tatlılar arasında yer alan profiterolü evde yapmayı hiç denediniz mi? Kendi mutfağınızda yapacağınız lezzetli bir profiterol tarifi misafirlerinizin damaklarını şenlendirebilirsiniz. Çikolata sosu ve kremanın muhteşem uyumuyla birleşen profiterol tatlısının tarifine gelin birlikte bakalım.
Profiterol tatlısı sevilen tatlılar arasında yer alır. Profiterol tatlısını seven kişiler bu tatlıyı evde yapmanın zor olacağını düşünüp daha çok tatlı satan yerlerde tüketmekten yanadır. Fakat düşünüldüğü gibi profiterol tatlısını yapmak aslında o kadar da zor değil. Profiterol yapılışı üç aşamadan oluşur. Öncelikle iç dolgu olan krema yapılır daha sonra profiterol hamuru ve çikolata sosu yapılarak servise hazır hale getirilir. Eğer profiterol tatlısını seviyorsanız evde mutlaka bu tarifi denemelisiniz.
Profiterol Malzemeleri
Hamuru için:
Kreması için:
Çikolata Sosu için:
Profiterol Nasıl Yapılır?
Afiyet olsun!