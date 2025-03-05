Profilo ve Habitat Derneği’nden kadın girişimcilere destek

Profilo, kendi işini büyütmek isteyen girişimci kadınları desteklemek amacıyla Habitat Derneği ile “Kadın İşi Girişim” projesini hayata geçirdi. İki yıl sürecek projede katılımcılara iş modeli oluşturma, finansal okuryazarlık, dijital pazarlama ve grafik tasarım eğitimleri verilecek.

Eğitimler, hem çevirim içi olarak Zoom platformu üzerinden hem de yüz yüze olarak gerçekleştirilecek. İlk eğitimler ise 11 Mart-8 Nisan tarihleri arasında yapılacak. Başvurular 'form.jotform.com/250291992917972' formu doldurularak alınıyor ve 10 Mart saat 23.59’a kadar başvurular devam ediyor.

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Projenin ikinci yılında eğitimlerin yanı sıra deneyim paylaşım buluşmaları da gerçekleştirilecek. Bu buluşmalarda bir araya gelen kadınlar network oluşturabilecek. Ayrıca 20 girişimci kadına online mentorluk programı uygulanacak ve iş geliştirme desteği sağlanacak. Girişimci kadınları desteklerken aynı zamanda Profilo’nun aile ekonomisine destek olma misyonuna da katkı sunarak “Oh be” dedirtecek projeden iki yılın sonunda 1000 kadının faydalanması hedefleniyor.

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Proje, 4 Mart’ta düzenlenen basın toplantısıyla duyuruldu. Projenin tanıtım toplantısında konuşan BSH Türkiye CEO'su Alper Şengül, BSH Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliğini desteklemenin en önemli öncelikleri arasında yer aldığını belirterek şunları söyledi:

“Çeşitlilik, kapsayıcılık ve eşitlik BSH için şirket kültürünün vazgeçilmez parçaları. Sürdürülebilirliğin insani boyutunda; adil, eşitlikçi, kapsayıcı ve sosyal olarak sürdürülebilir bir gelecek için çalışırken, özellikle gençlere ve kadınlara yönelik projelere imza atıyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliğine ve kadınların iş hayatındaki yerinin önemine değer veren bir şirket olarak, Kadın İşi Girişim projesinin bir parçası olmanın gururunu yaşıyoruz. Girişimci kadınları bir araya getirecek bu proje ile inanıyorum ki kendi işlerini kuran kadınlar, ülke ekonomisine de katkı sunacak. Kendi işini kurmak isteyen pek çok kadına cesaret verecek. Ülkemizin girişimci kadınlarını cesaretlendirerek ve bu süreçte onları destekleyerek hayallerini gerçekleştirme fırsatı sunacağımız için çok heyecanlıyız. Topluma katkı sunan pek çok değerli projeye imza atan Habitat ile bu projeyi hayata geçirdiğimiz için de mutluyuz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Projenin sonunda güzel işler başaran kadınlarımızın hikayelerini dinlemeyi heyecanla bekliyorum.”

REKLAM Kadın İşi Girişim’in, Profilo’nun DNA’sına uygun çok güzel ve anlamlı bir proje olduğuna dikkat çeken BSH Türkiye Pazarlama Direktörü Burak Destici, şöyle konuştu: “BSH çatısı altında faaliyet gösteren her markamızın kendi içlerinde marka olarak belli değerleri ve toplumsal fayda konularında odaklandığı alanlar ve projeler var. Profilo’nun Habitat Derneği ile hayata geçirdiği “Kadın İşi Girişim” projesi de bunlardan biri. “Kadın İşi Girişim” projesi de Profilo’nun DNA’sına uygun, marka değerine ve bilinirliğine katkı sunacak çok güzel ve anlamlı bir proje. Ülkemizin girişimci kadınlarını destekleyecek olmaktan dolayı bizler de çok mutluyuz. Seçtikleri ürünlerle, yaptıkları tasarruflarla aile ekonomisine katkı sunan kadınlar, aynı zamanda kendi işleri de kurarak ülke ekonomisine de katkıda bulunacaklar Girişimci kadınlar, proje kapsamında aldıkları eğitimlerle ve mentorluk destekleri ile kendi işlerini yürütecekler. Biz de onların hikayelerini daha geniş kitlelere duyurabilmek adına iletişim ve görünürlük desteği vererek bu konuda aracılık etmekten mutluluk duyacağız.” REKLAM Profilo olarak bugüne kadar pek çok anlamlı projeye imza attıklarını belirten Profilo Türkiye Kıdemli Satış Direktörü Mustafa Işkıncı, “Toplumsal fayda sağlayan bu projelerde elbette ki bayilerimizin katkısı da büyük. Türkiye’nin her bir köşesindeki bayilerimiz projelerimize ortak oluyor. Örneğin, tüketicilerimizin çocuklarına tasarruf konulu kitapları buralardan ulaştırdık. Yine bayilerimizle birlikte Gaziantep’te Profilo Hatıra Ormanı projesini oluşturduk. Sokak hayvanları için Profilo ailesi olarak yetkili satıcılarımızın önüne kulübeler koyduk ve mama desteğinde bulunduk. Tasarruflu ürünleriyle aile ekonomisine katkı sunan Profilo, özellikle kadın hedef kitlesinin tercih odağında olan bir marka. Bu nedenle “Kadın İşi Girişim” de bizleri heyecanlandıran bir proje. Umuyorum ki projenin sonunda çok güzel sonuçlar ve girişim hikayeleri duyacağız. Biz de güçlü bayi ağımız ve satış ekibimiz ile bu projenin geniş kitlelere ulaşması için katkılarımızı sunacağız” dedi. Profilo’nun uzun yıllardır tüketicilerinin hayatına dokunan ve değer katan bir marka olduğunu belirten Profilo Kıdemli Pazarlama Müdürü Ekin Sarfati, projeyle ilgili şunları söyledi:

“Kadın İşi Girişim projemiz kadınların iş hayatındaki istihdamının artmasını önemseyen, daha çok kadının iş gücüne katılmasını amaçlayan bir marka olarak, Habitat ile yollarımızın kesişmesiyle hayata geçti. Hem marka vizyonuna uygun hem de tüketicilerimizle bağımızı güçlendirecek “Kadın İşi Girişim” projesini hayata geçiriyor olmaktan dolayı çok mutluyuz. Projenin ilk yılında, girişimci adayları ve mevcut girişimi olan kadınlar, işlerini geliştirmeleri için kapsamlı bir kapasite geliştirme programına dahil edilecek ve iş modeli oluşturma, finansal okuryazarlık, dijital pazarlama ve grafik tasarım gibi temel konularda eğitimler verilecek, aynı zamanda deneyimlerini artırmak ve iş dünyasıyla bağlantılarını güçlendirmek amacıyla mentorluk ve networking imkanları sağlanacaktır. İkinci yıl ise bu süreci başarıyla geçen kadın girişimciler, işlerini büyütmeleri için iş geliştirme desteği almaya hak kazanacaktır. İnanıyorum ki ülkemizin çalışkan ve başarılı kadınları çok güzel girişimlerle kendi işlerini kuracak ve ülke ekonomisine de katkıda bulunacaklar. Biz de Profilo olarak böyle bir gelişmeye aracılık ettiğimiz için memnuniyet duyacağız.” Girişimci kadınları desteklemenin aynı zamanda sosyal dönüşüme de öncülük eden bir adım olduğunu vurgulayan Habitat Derneği İcra Kurulu Başkanı Bora Caldu, şöyle konuştu: “Habitat Derneği olarak 30 yıldır sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek için çalışıyor, girişimcilik, dijital dönüşüm, kapsayıcı ve sürdürülebilir büyümeyi destekleyen sosyal etki odaklı projeleriyle toplumun her kesimine dokunmayı amaçlıyoruz. ‘Kadın İşi Girişim’ projesi de bu vizyonumuzun güçlü bir yansıması. Kadınların girişimcilik ekosisteminde daha fazla yer alması, ekonomik güçlenmelerine katkı sağlamakla kalmıyor; Türkiye’nin ekonomik kalkınmasına, sosyal gelişimine ve toplumsal cinsiyet eşitliğine de ivme kazandırıyor. Profilo iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz ‘Kadın İşi Girişim’ projesiyle çabalarımıza yeni bir boyut kazandırıyoruz. Girişimci kadınların dijital dünyada aktif rol almaları, ekonomik bağımsızlıklarını güçlendirmekle kalmayacak, aynı zamanda yenilikçi iş modelleri geliştirmelerine ve rekabet avantajı kazanmalarına da imkân tanıyacaktır. Proje, kadınların dijital becerilerini geliştirerek, girişimcilik yolculuklarında sağlam adımlarla ilerlemelerine destek olmayı hedefliyor. Girişimci kadınları desteklemek aynı zamanda sosyal dönüşüme de öncülük eden bir adım. Çünkü kadınların güçlenmesi, toplumun tamamının güçlenmesi demek. Bu inançla, daha kapsayıcı, eşit ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz.”

KİMLER BAŞVURABİLİYOR? Kadın İşi Girişim, kadın girişimciliğini teşvik eden kapsayıcı bir yapı sunarak, 18 yaşını doldurmuş tüm girişimci adaylarına, kadın kooperatiflerine ve hali hazırda girişimi olan şirketleşme aşamasını tamamlamış girişimci kadınlara destek veriyor. Programa başvurmak için 18 yaş ve üzeri olmak, bir girişim fikrine sahip olmak veya mevcut bir girişimi yürütüyor olmak yeterli. Girişimciliğe ilgi duyan ve işini geliştirmek isteyen tüm kadınlara açık olan program, katılımcılarına iş dünyasında sağlam adımlar atma fırsatı sunuyor.