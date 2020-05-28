Cildin belli zamanlar içerisinde düzenli olarak bakım yapılmaya ihtiyacı vardır. Bu bakımı evde kendiniz sağlayabilirsiniz. Ancak arada birde olsa profesyonel olarak bakım yapılmasını sağlamak da cildin toparlanması için faydalı olacaktır. Birçok dış etken, ölü derilerin artması ve siyah nokta, sivilce ve akne gibi etkilerin olması bunun düzeltilmesi için gerekli bir uygulama olabilmektedir. Profesyonel cilt bakımı ile cildin ölü deriden ve tabakalaşan cilt katmanlarından temizlenmesi sağlanır.

Profesyonel uygulama nasıl olur?

Öncelikle cildin yapısına göre yapılması gereken işlem; cilt analizi yapılarak tespit edilir. Cildin bakım için yoğunluk derecesi ölçülür.

Cildin öncelikle temizleme sütü ile temizlenmesi ve ciltte bulunan kirlerin arındırılması sağlanır.

Cilde ozon buharı verilerek ciltteki siyah noktaların yumuşaması ve ciltteki siyahlıkların temizlenmesi işlemi başlatılır. Buharla cildin gözenekleri açılmış ve cildin hava ve oksijen alması sağlanır.

Ozon buharı cildin nefes almasını ve yenilenmesini sağlar.

Yağlı ciltler için ozon buharı uygulaması daha uzun yapılır.

Cilde peeling yapılması sağlanarak; cildin temizlenmesi ve kirden ve ölü tabakadan iyice arındırılması sağlanır.

Cildin gerek duyduğu şekilde bir maske hazırlanarak uygulanır.

Maske uygulamasından sonra gerekli olan krem cilde tatbik edilerek işlem sona erdirilir.

Cildin bir süre makyaj yapmaması gereklidir. Çünkü profesyonel uygulamanın etkisinin daha iyi sağlanması için buna gerek duyulur.