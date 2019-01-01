Profesörden enjeksiyon uyarısı!

01 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye Alerji ve İmmünoloji Derneği (AİD) Başkanı Prof. Dr. Bülent Şekerel, hastalıklarda enjeksiyon ile ilaç kullanımının daha çabuk etki gösterdiğini ancak bu tedavi yönteminin daha riskli olduğunu söyledi. Prof. Dr. Şekerel, "İlaç alerjileri, enjeksiyon yolu ile verilen ilaçlarda daha ağır ve daha tehlikeli, hatta ölümcül olabilir" dedi.
ENJEKSİYON TEDAVİLERİ NE ZAMAN TERCİH EDİLMELİ?
DHA'nın haberine göre; AİD Başkanı Prof. Dr. Bülent Şekerel, kış aylarında özellikle gribal enfeksiyonlarda artış olduğunu belirterek, acile başvuran hastaların bir an önce iyileşmeleri için enjeksiyon tedavisi istediklerini söyledi. Enjeksiyon tedavisinin etkili ama riskli olduğunu kaydeden Prof. Dr. Bülent Şekerel şöyle konuştu: "Günümüz yaşamı çok yoğun. Herkes bir an önce işine, evine ve normal hayatına geri dönmek istiyor. O yüzden tedavi alırken hızlı ve güçlü tedaviler almayı tercih ediyorlar. Bunları bizlere de söylüyorlar, yönlendiriyorlar. Enjeksiyonların bu konuda bir üstünlükleri var. Gerçekten de enjeksiyon uyguladığınızda o ilaç hızla kana karışarak hasta organlarımıza ulaşıyor. Tedavi daha hızlı ve güçlü bir şekilde gerçekleşiyor. Ancak enjeksiyon bütünüyle zararsız tedavi değildir. Biz genellikle ağır enfeksiyonlarda, hastalıklarda enjeksiyon tedavileri tercih ederken hafif hastalıklarda ise ağızdan ilaçları tercih ediyoruz."
ENJEKSİYONDA İLAÇ VÜCUTTA DAHA FAZLA KALIYOR
Prof. Dr. Şekerel, bütün ilaçların alerji potansiyeli olduğunu, enjeksiyon yoluyla ilaç kullanımında bu riskin arttığını belirtti. Prof. Dr. Bülent Şekerel, şunları söyledi: "Her ilacın alerjik reaksiyon oluşturma potansiyeli vardır. Özelikle alerjik reaksiyonlar enjeksiyon yoluyla ilaçlar kullanıldığında daha güçlü olurlar. Ağızdan alınan ilaçlar alerjik tepki verirse kusma ve ishal yoluyla ilaçlar atılır. Enjeksiyon yoluyla verdiğinde reaksiyon gecikirse vücudun bu ilacı atma potansiyeli yoktur. Vücutta daha fazla kalır. Vermiş olduğunuz ilaç kana karışarak tüm vücuda yayılır. Alerjik reaksiyonun bütün sistemleri tutacak şekilde cereyan etmesi mümkün olur. Bu yüzden daha şiddetli şekilde ağır bir reaksiyonla karşılaşırız. Vücutta bütün sistemleri tutan alerjik reaksiyona 'anafilaksi' diyoruz. Alerjide en korktuğumuz 'anafilaksi' reaksiyonlardır. Özellikle solunum ve dolaşım sistemi tutulması hayatı tehdit edebilir. Biz ilaç kullanırken hastaların bu konuda yönlendirici olmamalarına, hekimin deneyimine bırakmalarını öneriyoruz.
Ağır hastalıklarda enjeksiyon tedavileri tercih edilir ama hafif hastalıklarda daha garantili yolların tercih edilmesi, kararın alınmasında hekimin ağırlığının olmasını istiyoruz."
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