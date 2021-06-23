Edebiyat üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan yazar ve akademisyen Yıldız Ecevit bir süredir Bodrum'da tedavi görüyordu.
Ankara ve Bilkent Üniversiteleri'nde Alman Edebiyatı, Avangard Edebiyat ve 20. yüzyıl dünya romanı alanlarında dersler veren Ecevit'in Oğuz Atay üzerine yaptığı çalışmalar önem taşıyordu.
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Şükrü Çoruk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Yıldız Ecevit'in vefatını üzüntüyle öğrendim. Edebiyat araştırmaları için ufuk açıcı çalışmalar ortaya koydu. Kendisine Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı dilerim” dedi.
1946 Çanakkale doğumlu olan Yıldız Ecevit, Çamlıca Kız Lisesi'nin ardından İstanbul Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirdi. Yüksek lisans ve doktorasını Hacettepe ve Ankara Üniversiteleri'nde tamamlayan Ecevit, Türk-Alman edebiyatı karşılaştırmaları yapıt.
1986-2000 yılları arasında Ankara Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Ecevit, 1996 yılında profesör olurken, Ankara ve Bilkent Üniversiteleri'nde Alman Edebiyatı, Avangard Edebiyat ve 20. yüzyıl dünya romanı alanlarında dersler verdi.
Türk edebiyatının unutulmaz ismi Oğuz Atay hakkında yaptığı çalışmalar büyük önem taşırken, birçok eser yayınladı.
Yıldız Ecevit'in eserleri:
* Kozmik Komedya (2021)
* Ben Buradayım... (2005)
* Türk Romanında Postmodernist Açılımlar (2001)
* Orhan Pamuk'u Okumak (1996, Gerçek Yayınları, 2004 İletişim Yayınları)
* Bozkır Kurdu'nun Düş Yolculukları/Hermann Hesse (Derleme) (1994, Remzi Kitabevi) (2001, Kültür Bakanlığı Yayınları)
* Kurmaca bir Dünyadan (edebiyat incelemeleri) (1992)
* Intellektuellenproblematik bei Max Frisch und Oğuz Atay (1990),*İsviçre-Alman Edebiyatı (1990)
* Flissengen Haritada Yok/Maja Beutler (Çeviri) (1990, Ara Yayıncılık)
* Oğuz Atay'da Aydın Olgusu (1989)
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