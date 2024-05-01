Prof. Dr. Taşova: Sivrisinek salgın hastalıklara yol açabilir

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Son günlerde havaların ısınmasıyla birlikte sinek popülasyonun da artış meydana geldi. Konuya ilişkin açıklama yapan Pandemi Bilim Kurulu Üyesi, Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yeşim Taşova, “Sivrisinekler çeşitli mikropların taşıyıcısıdır. Havaların ısınmasıyla birlikte sinek popülasyonun arttığını gözlemliyoruz. Özellikle deprem bölgesinde salgın hastalıklara yol açabilir. Bu konuya ciddiyetle ve sistematik olarak eğilmek gerekiyor. Zamanında yapılan müdahaleler önemlidir. Örneğin larva dönemini kaçırmadan belediyelerimiz ve Sağlık Bakanlığımız ortaklaşa çalışmalarla önlem alabilir” diye konuştu.

Sinekten geceleri uyuyamadıklarını söyleyen Fatma Keser, “Havalar ısında sinekler hemen çıktı. Her yıl aynı şey neden bununla mücadele edilmiyor anlaşılır gibi değil. Bence böyle giderse salgın kapıda. Bu konuda belediyeleri, Sağlık Bakanlığını ve diğer tüm yetkilileri göreve çağırıyoruz” dedi.