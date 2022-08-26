Prof. Dr. Selçuk Şirin'den öğretmenlere mesaj var

New York Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selçuk Şirin "21. Yüzyılda Öğretmen Olmak" başlıklı çalışmasını öğretmenlerle paylaştı. Gerçekleşen söyleşide, konferansı canlı ve online olarak izleyen 6 bine yakın öğretmene tavsiyelerde bulunan Şirin, bugünden itibaren öğretmenlik mesleğinin değişeceğinin vurgusunu yaptı.
"İÇERİK ÜRETEN ÖĞRETMEN DAHA FAZLA ÖĞRENCİYE ULAŞMIŞ OLUR"
Son 3 yıl içinde özellikle pandemi ile öğretmenlik mesleğinin rolünün değiştiğini, öneminin arttığını ve eğitim sisteminin dönüşüme girdiğini söyleyen Prof. Dr. Selçuk Şirin, "Öğretmen artık sadece ders veren kişi olmaktan çıktı. Bu dönemde öğretmenlik ikiye ayrılacak. Birincisi eğitim tasarlayan ve içerik üreten öğretmenler. Diğer grup ise öğrenciyi motive eden, öğrenmesi için onları hırslandıran ve doğru bilginin kaynağı için onlara yol gösteren. Burada önemli olan durum motivasyondur. Bilgiyi alıcı veya üretici olan kişinin motivasyonunu sağlayacak olan öğretmendir. Öğretmen modeli sürekli güncellenecek. İçerik üreten öğretmen modeline geçmiş olacağız. Bir öğretmen sadece kendi sınıfı kadar öğrenciye ulaşabilir. Ama bu şekilde içerik üreterek daha fazla öğrenciye ulaşmış olur" dedi.
"ÖĞRETMEN, DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜME İNANMALIDIR"
Eğitimdeki sorunların öğretmenlerle çözüleceğini ifade eden Şirin, "21. yüzyıl ve geleceğin öğretmenleri için en önemli nokta zihnin esnek olmasıdır. Bilim sürekli değişen bir kavram ve elbet bir gün değişebilir. Öğretmen, değişim ve dönüşüme inanmalıdır. Örneğin matematiğe ihtiyaç duyması için ihtiyaç yaratmak ve o tutkuyu sağlayabilmek öğretmenin görevidir" dedi.
"HER SENE 1 MİLYON ÇOCUĞA 6 MİLYON KİTAP DAĞITMAK İSTİYORUZ"
Yürüttüğü `1 Milyon Kitap´ sosyal sorumluluk projesi hakkında da bilgi veren Şirin, "Okul öncesi dönemde zekâ demek, kelime hazinesi demektir. Her sene 1 milyon çocuğa 6 milyon kitap dağıtmak istiyoruz" diyerek projenin işleyişini şu şekilde anlattı: "Uzman bir ekip eliyle yürütülen proje ile evinde kitap olmayan ihtiyaç sahibi çocuklara, bu projeye özel olarak hazırlanan 6 kitaptan oluşan ilk kitap seti hediye ediliyor. Böylece toplamda 1 milyon bebeğe ilk kitaplığını kurmada katkı sağlanıyor, ailelerine de kitap okumanın önemi anlatılıyor."
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