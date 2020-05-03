Prof. Dr Murat Dilmener kimdir?

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinin duayen öğretim üyelerinden Prof. Dr. Murat Dilmener, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. 78 yaşındaki Prof. Dr. Murat Dilmener koronavirüs nedeniyle 1 aydır yoğun bakımda tedavi görüyordu. İşte Prof. Dr Murat Dilmener'in hayatı ve kariyeri...

PROF. DR. MURAT DİLMENER NEDEN ÖLDÜ?

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, Twitter hesabından Prof. Dr. Dilmener'in vefat haberini şu sözlerle duyurdu:

"Bir değerli hocamızı daha koronavirüs infeksiyonu nedeniyle kaybettik. Prof. Dr. Murat Dilmener hocamıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve camiamıza baş sağlığı diliyorum."

PROF. DR. MURAT DİLMENER KİMDİR?

Murat Dilmener, 1942 yılında Mardin'de dünyaya geldi. İstanbul Tıp Fakültesi'nde birçok öğrencinin yetiştirilmesinde katkısı çok büyük olan Murat Dilmener, yoksul hastalara verdiği destek ve onları ücretsiz tedavi etmesiyle tanınmaktaydı.

Murat Dilmener 4 çocuk sahibiydi.