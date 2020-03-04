04 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
"Prof. Dr. Ferruh Şimşek Marmara Üroloji Günleri" başladı
- Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kamil Çam: - "Erkeklerin de nasıl kadınlar için meme, rahim ağzı kanseri denir, 50-70 yaş aralığında özellikle prostat hastalıkları için bir üroloji hekimine başvurmasında fayda var" - "Erken evre, erken yakaladığımız hastalık sayısı artıyor. Artık Türk erkekleri de bilinçleniyor. 50'li yaşlarda prostat hastalığı için kontrole gidiyorlar"
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kamil Çam, erken evrede yakalanan prostat kanserinin tedavi edilebilir olduğunu belirterek, "Erkeklerin de nasıl kadınlar için meme, rahim ağzı kanseri denir, 50-70 yaş aralığında özellikle prostat hastalıkları için bir üroloji hekimine başvurmasında fayda var." dedi.
Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde düzenlenen "Prof. Dr. Ferruh Şimşek Marmara Üroloji Günleri" başladı.
Etkinliğe ilişkin bilgi veren Prof. Dr. Çam, programı düzenlemelerindeki ilk amacın geçen yıl vefat eden Prof. Dr. Ferruh Şimşek'i anmak olduğunu belirtti.
Çam, Şimşek'in bütün ömrünü eğitime, insanlığa adamış örnek bir hoca olduğunu ifade etti.
Program kapsamında Türkiye'nin önde gelen bilim insanlarıyla çocuk ürolojisi ve prostat kanseri konularını içeren bilimsel oturumlar yapıldığını aktaran Çam, çocuk ürolojisi oturumunda son güncel bilgileri meslektaşlarıyla paylaşmayı istediklerini vurguladı.
Çocuk ürolojisi konusunda çeşitli hastalıklardaki güncel tedavileri uzmanlarla paylaşmayı öngördüklerini anlatan Çam, "Prostat kanseri de aslında tüm dünyada en önemli kanserlerden. Biz bugün prostat kanserinin tanı, tedavisindeki son gelişmeleri, bu konuda yetkin hocalarımızla, genç meslektaşlarımızla ürologlara duyurmayı istedik." diye konuştu.
- "Artık Türk erkekleri de bilinçleniyor"
Türkiye'de de prostat kanserinin görülme sıklığının giderek arttığına işaret eden Çam, şunları kaydetti:
"Sağlık Bakanlığının çalışmalarıyla bu konuda istatistikler de tutulmaya başlandı. Bu istatistikler tutuldukça prostat kanserinin Türkiye için de ne kadar önemli olduğunu gördük. Giderek bu konuda sayımız artıyor. Erken yakaladığımız hastalık sayısı artıyor. Artık Türk erkekleri de bilinçleniyor. 50'li yaşlarda prostat hastalığı için kontrole gidiyorlar. Dolayısıyla biz prostat kanserlerini çok ileri evre yakalardık, şimdi daha lokal, daha kesin tedavi imkanı sağlayabileceğimiz evrede yakalamaya başladık. O yüzden bu toplantı da bu son gelişmeleri tartışma adına verimli bir toplantı olacak. Erken evrede yakalanan prostat kanseri tedavi edilebilir. Erkeklerin de nasıl kadınlar için meme, rahim ağzı kanseri denir, 50-70 yaş aralığında özellikle prostat hastalıkları için bir üroloji hekimine başvurmasında fayda var."
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Gündüz de Şimşek'in eğitime verdiği önemin kendisi için en unutulmaz şeylerden birisi olduğunu belirterek, Şimşek'in öğrencilerine tıbbı ve ürolojiyi sevdirdiğini anlattı.
Prof. Dr. Gündüz, konuşmasında tıp fakültelerine ilişkin de bilgi vererek, sözlerini tamamladı.
Kongre, gün boyu yapılacak bilimsel oturumların tamamlanmasının ardından sona erecek.
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