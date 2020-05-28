Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 6 Nisan'da, Sancaktepe'ye yapılacağını müjdelediği "çok amaçlı acil durum hastanesi"nin inşaat çalışmaları tamamlandı.
Sarıgazi Mahallesi'ne inşa edilen hastanede ilk günden bu yana hummalı çalışmalar devam ederken, açılış için de geri sayım başladı.
Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden dünyaca ünlü Türk Patolog Prof. Dr. Feriha Öz'ün isminin verildiği hastanede yarın yapılacak tören öncesinde son hazırlıklar devam ediyor.
Bu kapsamda dün sabah saatlerinde "Hocaların hocası" olarak da anılan Prof. Dr. Öz'ün isminin yazılı olduğu tabela hastane binasına asılırken, ekiplerin çevre ve peyzaj düzenlemelerine yönelik çalışmaları da aralıksız sürüyor.
HASTANE, KENTİN HİZMET YARIŞINDA ÖNEMLİ GÖREV ÜSTLENECEK
İnşa çalışmalarına 9 Nisan'da başlanan hastanenin İstanbul'un hizmet yarışında önemli bir görev üstlenmesi bekliyor.
Bu kapsamda hastanenin, başta yeni tip koronavirüs olmak üzere, salgın, deprem ve afetlerle mücadelede aktif olarak rol alması planlanıyor.
Yapımı için yaklaşık 4 bin personelin 3 vardiya şeklinde çalıştığı sağlık tesisi, ameliyathaneleri, MR, triyaj odaları, laboratuvarları, anjiyo ile ekoları ve ultrasonlarıyla tam teşekküllü bir hastane altyapısına sahip olarak hizmet verecek.
Hastane, 125 bin metrekare alana kurulurken, 75 bin metrekarelik kapalı alanıyla sağlık hizmeti verecek. 1008 yatak kapasitesi ile sağlık sistemine önemli katkılar sunacak hastanede istenildiğinde her oda yoğun bakıma da dönüştürülebilecek.
Sağlık tesisinde 500 araçlık otopark ve 16 ameliyathanenin yanı sıra 36'sı diyaliz ve yoğun bakım altyapısına sahip 576 banyolu hasta yatak odası, 36'sı diyaliz hasta altyapısına sahip 432 yoğun bakım yatağı, 36 acil müşahede yatağı, 8 triyaj, 2 CRP, 4 tomografi, 4 MR, 2 X-ray odası bulunuyor.
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