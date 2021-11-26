Prof. Dr. Durdağı 'çalışmalar umut verici' dedi ve açıkladı!

TÜBİTAK Covid-19 Türkiye Platformu içerisine ilaç araştırmalarında görev alarak çalışmalarını yürüten Prof. Dr. Serdar Durdağı, ilaç çalışmalarıyla ilgili son gelişmeleri anlattı.
İlaç yeniden konumlandırma yaklaşımları ile farklı hastalıkların tedavisinde kullanılan onaylı ilaçların Covid-19'da belirlenen önemli hedef proteinlerde bilgisayar teknikleriyle taranmasını gerçekleştirdiklerini aktaran Prof. Dr. Serdar Durdağı, bu sonuçlara göre belirlenen ilaç adaylarını deneysel ortama taşıyarak filtreme yaptıklarını ve hangi moleküllerin Covid-19'a karşı kullanılabilme potansiyellerinin olduğunu öngördüklerini söyledi.
Preklinik testler ile Covid-19'a karşı etkinliği belirlenen ilacın klinik çalışmaları için gerekli etik kurul ve diğer tüm izinleri ilgili kurumlardan aldıklarını ifade eden Durdağı, "Klinik faz-2 çalışmamız Mayıs 2021'de 9 farklı merkezde başladı ve çalışmalarımız devam ediyor. Şu ana kadar 225 gönüllü hastamız çalışmaya dahil oldu." ifadelerini kullandı.
"ÇALIŞMALAR UMUT VERİCİ"
Amaçlarının en kısa sürede 9 merkezde toplamda 380 hastaya ulaşmak olduğunu kaydeden Durdağı, çalışmalarının umut verici olduğunu söyledi.
Prof. Dr. Durdağı, sözlerine şöyle devam etti: "Şu ana kadar aldığımız sonuçlara göre kullandığımız ilaç olan Montelukast'ın etkisinin gayet iyi olduğunu, umut verici sonuçlar aldığımızı söyleyebilirim. Preklinik testler ile uyumlu sonuçlar alıyoruz. Çalışmamızın tüm preklinik sonuçlarını Molecular Therapy isimli önemli bir dergide kısa süre önce yayınladık."
ÇALIŞMALARI ÖDÜLLENDİRİLDİ
Öte yandan Durdağı, çalışmalarından dolayı BAU tarafından da ödüllendirildi. Üniversite, Güney Kampüsünde gerçekleştirilen "Bilime Saygı Ödülleri" kapsamında Bilime Katkı, Onur ve Toplumsal Fayda Ödülü olmak üzere 3 kategoride akademisyenine ödül verdi.
BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!