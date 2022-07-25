Kimler hatırlatma dozu yaptırmalı?

Prof. Dr. Arıca, son dönemde artan koronavirüs (Covid-19) vakalarında artış nedeniyle vatandaşlara uyarılarda bulundu. Son 6 ayda genel bir rahatlama olmasına rağmen son aylarda pozitif vaka sayılarındaki artışa dikkati çeken Arıca, “Bizim üzerimize düşen görev, maskeyi her yerde kullanmasak da riskli bölgelerde tekrar kullanabiliriz. Riskli olan bölgeler, kapalı alanlar, özellikle hastanelere girdiğimiz zamanlarda, yakın temasta olacağımız durumlarda maskeyi tekrar aralıklı olarak takabiliriz” dedi.
KORUYUCULUĞU YÜZDE 70 İLE 93 ARALIĞINDA
Korovirüsten koruyan en önemli aktörün aşı olduğuna dikkati çeken Arıca, risk grubunda olan 50 yaşın üzerin ve kronik hastalıkları olanlarda aşının yeniden gündeme geldiğini söyledi.
Risk grubu için aşının önemine vurgu yapan Arıca, “Risk grubunda özellikle son 3 ay içinde koronavirüs geçirmemiş olanlarda 1 doz tekrar aşı olmasında fayda var. Zaten 50 yaş üzerindeki risk grubunda, bu aşı tekrar tanımlandı. Bu aşının tek doz olması gerekiyor. Zorunlu değil ama olunduğu zaman koruyuculuğu yüzde 70 ile yüzde 93 aralığında değiştiği bilinmektedir. Özellikle Turkovac aşısı şu anda Türkiye’de en etkin gözüken aşılardan birisi. Sayın Sağlık Bakanımızın da dediği gibi tek doz Turkovac aşısı risk gruplarında 50 yaş üzerinde, kronik rahatsızlığı olanlarda, sık hastalananlarda, eğer bu hastalığı son 3 ay içinde geçirmemiş ise aşı olmalarında fayda var” diye konuştu.
"ÇAPRAZ AŞILAMA DAHA ETKİN"
Vatandaşlardan sıkça hangi aşıyı olmaları yönünde sorular geldiğini anlatan Arıca, şöyle konuştu:
“Halktan, ‘Biontech olduk, yeniden Biontech mi olalım?’, ‘Yoksa her defasında farklı aşı mı olalım?’ gibi sorularla sıkça karşılaşıyoruz. Hibrit tabir ettiğimiz çapraz aşılamanın çok daha etkin olduğuna dair ciddi yayınlar var ama bunlar isteğe bağlı kalmış bir durum. Eğer siz Biontech oldunuz ve çok ağır geçirdiyseniz Sinovac olabilirsiniz. Yerli ve milli, Türkiye’de üretilen bir aşı olmak istiyorsanız Turkovac aşısı da yaptırabilirsiniz. Hibrit, çapraz aşılama etkin olduğuna dair çalışmalar daha üst düzeyde.”
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