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        Haberler Dünyadan Oyuncu Priscilla Pointer hayatını kaybetti - Magazin haberleri

        Oyuncu Priscilla Pointer hayatını kaybetti

        ABD'li oyuncu Priscilla Pointer, 100 yaşında hayata veda etti. Pointer, bir döneme damga vuran ve Türkiye'de de büyük ilgi gören 'Dallas' dizisinde rol almıştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.04.2025 - 10:44 Güncelleme: 30.04.2025 - 10:45
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        100 yaşında hayatını kaybetti
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        Birçok filmde ve dizide rol alan kamera karşısına geçen oyuncu Priscilla Pointer, yaşamını yitirdi. Bir süredir bakım merkezinde kalan Pointer, 100 yaşında hayatını kaybetti.

        Priscilla Pointer, bir döneme damgasını vuran 'Dallas' dizisinde rol almıştı. Türkiye'de de büyük ilgi gören dizide oyuncu, Pamela Ewing karakterinin annesi Rebecca Barnes Wentworth'e hayat vermişti.

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        Oyuncu, 1977'te Mr. Goodbar, 1985'te The Falcon and the Snowman, 1986'da Blue Velvet filmlerinde de rol almıştı.

        Amy Irving

        Priscilla Pointer'ın oyuncu kızı Amy Irving, bir dönem ünlü yönetmen Steven Spielberg ile evliydi.

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        #Priscilla Pointer

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