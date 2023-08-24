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        Haberler Dünya Prigojin'in ölümü sonrası Putin'in 'ihanet' açıklaması yeniden gündem

        Prigojin'in ölümü sonrası Putin'in 'ihanet' açıklaması yeniden gündem oldu

        Dün meydana gelen uçak kazasında Wagner lideri Prigojin'in ölümünün doğrulanması ile olayın kaza mı suikast mı olduğuna dair tartışmalar alevlendi. Prigojin'in ölümü ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 'ihanet'ten bahsettiği eski bir röportajı da yeniden gündem oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.08.2023 - 10:22 Güncelleme: 24.08.2023 - 10:22
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        Putin'in 'ihanet' açıklaması yeniden gündem oldu
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        Rus paralı asker grubu Wagner'in lideri Yevgeniy Prigojin, beraberindeki paralı savaşçılarla 24 Haziran'da Rus yönetimine karşı silahlı isyan başlatmıştı. İsyan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun araya girmesiyle sona ermişti.

        Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, dün akşam saatlerinde Tver bölgesinde özel bir jetin düşmesi sonucu 10 kişinin öldüğünü bildirmişti. Rus haber ajansı TASS’ta yer alan haberde, jette Wagner’in kurucusu Yevgeniy Prigojin’in de bulunduğu belirtilmişti.

        Wagner’e yakınlığıyla bilinen bazı Telegram kanallarında, uçakta Prigojin’in yardımcısı Dmitry Utkin’in de bulunduğu ve uçağın Rus ordusuna ait savunma sistemleri tarafından düşürüldüğü öne sürülüyor.

        Wagner lideri Prigojin'in ölümünün doğrulanması ile olayın kaza mı suikast mı olduğuna dair tartışmalar da alevlendi. Business Insider'da yer alan habere göre Rusya lideri Vladimir Putin'in "ihanet"ten bahsettiği eski bir röportajı, Wagner lideri Yevgeny Prigozhin'in uçağının Çarşamba günü düşmesinin ardından yeniden gündem oldu.

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        2018'de Putin'le ilgili bir belgeseldeki 9 saniyelik bir video klip eski adıyla Twitter olan X'te 190.000'den fazla kez görüntülendi.

        Videoda gazetecinin "Birini affedebilir misiniz?" sorusuna Putin "Evet ama her şeyi değil" diye yanıt veriyor. Gazetecinin "Peki ne affedilemez?" diye sorması üzerine ise Rus lider "İhanet" diyor.

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