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'Prestij Meselesi'nden yeni fotoğraflar - Magazin haberleri

'Prestij Meselesi'nden yeni fotoğraflar

Mahsun Kırmızıgül'ün 3 Şubat'ta vizyona girecek olan 'Prestij Meselesi' filminden yeni fotoğraflar geldi

Giriş: 13.12.2022 - 14:29 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Mahsun Kırmızıgül'ün yeni filmi 'Prestij Meselesi'nde Ali Sürmeli, Zafer Ergin, Erdal Özyağcılar, Melek Baykal, Meral Çetinkaya, Celil Nalçakan, Erkan Petekkaya, Murat Han, Nursel Köse gibi usta oyuncular yer alıyor.

  • Bir umut hikayesini konu alan film, 'Prestij Müzik' ailesinin doğuşu ve yükselişini anlatırken, Türkiye’nin dönemsel geçmişine de ışık tutmaya hazırlanıyor.

  • "ONA ÇOK ŞEY BORÇLUYUZ"

    Öte yandan geçtiğimiz Mahsun Kırmızıgül, 'Prestij Meselesi' filminin kendisi için ayrı bir yeri olduğunu belirterek, "Bu bir otobiyografi filmi. Hem benim yaşantımdan kesitler var hem sevdiğim dostlarımın yaşantılarından... En önemlisi de ülkenin dört bir yanından bizleri bulan, bizlerle yol yürüyen bir yıldız avcısının, Hilmi Topaloğlu'nun hayatını anlatıyor. Biz ona çok şey borçluyuz. Onunla tanışmamız ve yan yana gelmemiz tamamen kader" demişti.

  • "BU FİLMİ O İKİ KELİME İÇİN YAPTIM"

    Mahsun Kırmızıgül, Unkapanı Plakçılar Çarşısı'nda 9 yılının geçtiğini vurgulayarak, şunları aktarmıştı:

    Hilmi Topaloğlu'yla Unkapanı'ndaki basamaklarda tanıştım. O günü hayatımın sonuna kadar hiç unutmayacağım. Geçmişte yaptığım kasetler kötüydü, satılmamıştı. Tüm umudu kaybetmiştim. Tam o esnada Hilmi Topaloğlu, beni o basamaklarda durdurup, 'Sen Mahsun Kırmızıgül müsün?' diye sordu. Ben de 'Evet' deyince, 'Sen bir starsın.' demişti bana. Bugün bu filmi o iki kelime için yaptım.

  • "ZORLANMADIM"

    Senaryo gerçeklere dayalı olduğu için filmin samimi olduğuna işaret eden ünlü isim, "Bu Tanrı'nın yazdığı bir senaryo aslında. Benim kalem oynattığım yer çok azdır. Bir ya da iki yerde kurmaca var. Geneli gerçek hikayelere dayandığı için çok zorlanmadım" ifadelerini kullanmıştı.

  • İşte 'Prestij Meselesi'nden yeni fotoğraflar... 

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