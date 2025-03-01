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        Haberler Bilgi Gündem Prestij Meselesi filminin konusu nedir? Prestij Meselesi filminin oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?

        Prestij Meselesi filminin konusu nedir? Prestij Meselesi oyuncuları kimler?

        Prestij Meselesi filmi 1 Mart Cumartesi günü beyaz perdenin ardından televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Müzik sektöründe bir döneme damga vuran Prestij Müzik'in kuruluş hikâyesini konu alan 'Prestij Meselesi' filmi, 2023 yılında vizyona girdi. Senaryosunu ve yönetmenliğini Mahsun Kırmızıgül'ün üstlendiği filmin çekimleri, İstanbul ve Almanya'da gerçekleşti. Peki, "Prestij Meselesi filminin konusu nedir? Prestij Meselesi oyuncuları kimler?" İşte Prestij Meselesi filminin konusu ve oyuncu kadrosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.03.2025 - 18:10 Güncelleme: 01.03.2025 - 18:10
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        • 1

          Başrollerini Engin Hepileri, Eser Yenenler, Mahmut Kırmızıgül, Şebnem Bozoklu, Biran Damla Yılmaz paylaştığı Prestij Meselesi filmi bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverlerin karşısına çıkıyor. Başarılı oyuncu kadrosu ve ilgi çekici senaryosu ile filmi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler için, "Prestij Meselesi filminin konusu nedir? Prestij Meselesi filminin oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?" soruların yanıtını haberimizde derledik. İşte Prestij Meselesi filmi konusu ve oyuncuları...

        • 2

          PRESTİJ MESELESİ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

          Film, 1991 yılında kurulan ve özellikle 90'lı yıllar boyunca ülke müziğine birçok önemli ismi kazandıran Prestij Müzik ile yolları kesişen Mahsun Kırmızıgül, Özcan Deniz ve Haluk Levent'in, müzik yapımcısı Hilmi Topaloğlu ile birlikte çıktıkları ve yıldızlığa uzanan yolculuğu anlatıyor.

        • 3

          PRESTİJ MESELESİ OYUNCULARI KİMLER?

          Engin Hepileri: Hilmi Topaloğlu

          Eser Yenenler: Şinasi

          Aslıhan Güner: Semiha

          Biran Damla Yılmaz: Golhan

          Şebnem Bozoklu: Jale

          Melisa Döngel: Aysen

          Ali Sürmeli: Mehmet Ersoy

          Nursel Köse: Fatma

          Ece Yaşar: Sevgi

          Defne Samyeli: Defne Samyeli

          Meral Çetinkaya: Belkis Aran

          Erkan Petekkaya: Gani

          Erdal Özyağcılar: Serpil Akillioglu

          Zafer Ergin: Fahrettin Aslan

          Murat Han: Esref

          Bülent Emrah Parlak

          Mahmut Kırmızıgül

          Celil Nalçakan

          Melek Baykal

          Levent Sülün

        • 4

          PRESTİJ MESELESİ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

          Eylül 2022'de başlayan film çekimleri Kasım 2022'de sona erdi. Filmin çekimleri, İstanbul ve Almanya'da gerçekleştirildi.

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