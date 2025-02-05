Kensington Sarayı'ndan yeni Prenses Kate Middleton kararı: Artık kıyafet ayrıntısı vermeyecek
Kensington Sarayı, Prenses Kate Middleton ile ilgili kıyafet politikasını değiştirdi. Prenses'in isteği üzerine, özellikle yardım faaliyetleri sırasında giydiği kıyafetler hakkında basına detaylı bilgi vermeyecek
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Prens William ile evlenerek kraliyetin en sevilen isimlerinden biri haline gelen Prenses Kate Middleton, hem medyanın hem de halkın ilgi odağı olmaya devam ediyor. Prenses, yaptığı hayır işleriyle adından söz ettirmekle kalmadı, aynı zamanda yıllar içinde bir stil ikonuna dönüştü. Kıyafetleriyle ilgili detaylar, tasarımcıları, mücevherleri hep en çok takip edilen konulardan biri oldu. Ancak Prenses, artık bu durumu değiştirmek istiyor.
Kate Middleton'ın talebi üzerine Kensington Sarayı, Prenses Kate'in kıyafetleri hakkında kural değiştirdi.
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Kate Middleton'ın zarif stili, kamusal imajının bir imzası niteliğinde olsa da, Galler Prensesi artık kıyafetleriyle ilgili ayrıntıları açıklamak istemiyor.
Kate Middleton, artık Kensington Sarayı'nın özellikle yardım faaliyetleri için bir ziyarete gittiğinde üzerine giydiği kıyafetler hakkında basına bilgi vermesini istemiyor.
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The Times Gazetesi, Galler Prensesi'nin Kensington Sarayı'ndaki ofisinin, "artık kıyafetlerinin ayrıntılarını açıklamayacağını" bildirdi. Çünkü Prenses, halkın, gardırobuna değil, yaptığı işe odaklanmasını sağlamak istiyor. Saray kaynaklarına göre, giysilerinin ya da aksesuarlarının yapılan işi gölgede bırakması Prenses Kate'i rahatsız ediyor.
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Bu kural değişikliği, 43 yaşındaki Prenses Kate'in Galler'de bulunan Tŷ Hafan adlı çocuk bakımevini ziyaret etmesinden iki gün sonra geldi.
Galler Prensesi'nin ofisi, resmi törenlerde ne giydiğine ilişkin ayrıntıları yıllardır yayınlıyordu. İngiliz kraliyetinde önde gelen aile üyelerinin giyim kuşamıyla ilgili olarak basına bilgi vermek Kraliçe II. Elizabeth döneminden bu yana izlenen bir yol.
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Kraliyet ailesi, bu kıyafet ayrıntısı verme yöntemini, İngiliz moda markalarını desteklemek, kültürel öneme sahip tasarımcıları desteklemek veya yurt dışı ziyaretleri sırasında ulusal bayrakların renklerine saygı duruşunda bulunan "bayraklı kıyafetler" için bir araç olarak kullandı.
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The Times'ın haberine göre, artık Kensington Sarayı zaman zaman Prenses'in en önemli aile ve devlet etkinlikleri için giydiği kıyafetlerin veya takıların ayrıntılarını yayınlayabilecek, ancak diğer halka açık etkinliklerde yayınlayamayacak.
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Kate'in ofisi, aralık ayında başlayan Katar devlet ziyaretinde, Prenses'in giydiği bordo tonlarının Katar bayrağını temsil ettiğine ilişkin bilgileri paylaşmıştı. Prenses'in ayrıca Kraliçe Elizabeth'in Bahreyn incili damla küpeleri ve Japon incili gerdanlık kolyesi gibi iki anlamlı parçasını da kullandığını belirtmişti.