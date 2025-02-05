Prens William ile evlenerek kraliyetin en sevilen isimlerinden biri haline gelen Prenses Kate Middleton, hem medyanın hem de halkın ilgi odağı olmaya devam ediyor. Prenses, yaptığı hayır işleriyle adından söz ettirmekle kalmadı, aynı zamanda yıllar içinde bir stil ikonuna dönüştü. Kıyafetleriyle ilgili detaylar, tasarımcıları, mücevherleri hep en çok takip edilen konulardan biri oldu. Ancak Prenses, artık bu durumu değiştirmek istiyor.

Kate Middleton'ın talebi üzerine Kensington Sarayı, Prenses Kate'in kıyafetleri hakkında kural değiştirdi.