Prenses Kate Middleton ile Prens William'dan yeni video: Baharın gelişini kutladılar

Prenses Kate Middleton, kişisel hayatına dair yeni bakış açısını ortaya koyan bir sosyal medya paylaşımı yaptı. 43 yaşındaki Galler Prensesi, kanserle mücadele ederken doğanın ruh sağlığını nasıl iyileştirdiğinden bahsettiği videosunda, eşi Prens William'a da yer verdi. Bu samimi görüntüler, Birleşik Krallık'ta Ruh Sağlığı Farkındalık Haftası'nın başlangıcında yayımlandı.

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"Geçtiğimiz yıl boyunca doğa benim sığınağım oldu" diyen Prenses Kate; "Doğal dünyanın bize ilham verme, bizi besleme, iyileşmemize ve büyümemize yardımcı olma kapasitesi sınırsızdır ve nesillerdir anlaşılmıştır" ifadesini kullandı.

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Prenses Kate; "Doğa sayesinde her şeyin gerçek anlamda birbirine bağlı olduğunu, denge, yenilenme ve dayanıklılığın önemini tam olarak anlayabiliriz" dedi. Prenses Kate; "İlkbahar yeniden doğuşun, umudun ve yeni başlangıçların mevsimidir" ifadesini kullandı.

"Kışın karanlık günlerinden, dış dünya sessizce yeni bir hayatla uyanıyor. İyimserlik, beklenti ve olumlu, umutlu bir değişim duygusu geliyor" diyen Prense Kate; "Doğanın canlanıp yenilenmesi gibi, biz de canlanıp yenilenebiliriz. Doğayla yeniden bağlantı kuralım ve kalplerimizde yeni bir şafağı kutlayalım" diye sözlerini bitirdi.

"Bahar geldi, o halde birlikte bundan en iyi şekilde yararlanalım" diyen Prenses Kate ile eşi Prens William'ın samimi pozları, videonun en dikkat çeken bölümleri oldu. Videoda mor çiçeklerle dolu bir tarlanın yanında görülen Prenses Kate, daha sonra eşi Prens William ile ormanda birlikte yürürken kameraya yansıdı. Çift, çiçeklerle dolu bir alanda birlikte görülmelerinin ardından bir gölün önünde dururken birbirlerine sarılarak poz verdi. Samimi anların öne çıktığı klipte çiftin bir kayanın önünde otururken gülüştüğü bir bölüm de dikkat çekti. REKLAM Kraliyet çiftinin geçen yıl eylül ayında yayınladığı videoda da samimi anları vardı Kraliyet kuralları gereği, kraliyet mensubu olan çiftler, toplum önünde birbirlerine yakınlık göstermiyor. Geçen yıl kansere yakalanan Prenses Kate, el ele tutuşmanın, birbirine sarılmanın çok tercih edilmediği kraliyet ailesi geleneklerini, kemoterapisinin bittiği haberini verdiği videoyla yıkmıştı. Prenses Kate , 9 Eylül'de sosyal medyada yayınlanan bir video aracılığıyla kemoterapiyi tamamladığını açıklarken, eşi Prens William ile samimi görüntülerine yer vermişti. Videoda çiftin üç çocuğu da boy göstermişti.