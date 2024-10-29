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        Haberler Dünyadan Prenses Kate Middleton ve Kral Charles'ın kanser tedavileri sonrası sarayın 2025 beklentisi - Magazin haberleri

        Prenses Kate Middleton ve Kral Charles'ın kanser tedavileri sonrası sarayın 2025 beklentisi

        Buckingham Saray, Prenses Kate Middleton ve Kral Charles'ın kanser tedavileri sonrası kraliyet ailesinin 2025 beklentisini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.10.2024 - 14:41 Güncelleme: 29.10.2024 - 19:47
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        • 1

          2024, İngiliz kraliyet ailesi için zor bir yıldı. Çünkü hem Galler Prensesi Kate Middleton hem de Kral Charles'a kanser teşhisi kondu ve her ikisi de tedavi gördü.

          42 yaşındaki Prenses Kate, önleyici kemoterapisini eylül ayında bitirdiğini duyurdu. Kral Charles, daha önce kanser tedavisi görürken karşılaştığı bir yan etkiyi paylaşmıştı. 75 yaşındaki Kral'ın tat alma duyusunu kaybettiği öğrenilmişti.

          Saray, tıpkı Kate Middleton gibi Kral'ın hangi kanser türü için tedavi gördüğünü hiçbir zaman açıklamadı ancak bu özel semptom, kanser tedavilerinin yanı sıra belirli kanser türlerinde de yaygın olarak görülebiliyor.

        • 2

          Buckingham Sarayı'ndan 2025 için umut verici bir açıklama geldi. Saray sözcüsüne göre 2025, kraliyet ailesinin yurt dışı ziyaretleri açısından daha "normal görünümlü" bir yıl olacak.

        • 3

          Üst düzey bir saray yetkilisi Guardian'a yaptığı açıklamada, "Şu anda gelecek yıl için oldukça normal görünümlü, tam bir yurt dışı tur programı üzerinde çalışıyoruz. Doktorların onayına bağlı olarak bu şekilde düşünebileceğimizi bilmek bizim için mutluluk verici" dedi.

        • 4

          Kate Middleton, kemoterapisinin bitmesinin ardından ilk kraliyet görevi olarak İngiltere'nin Southport kentindeki Southport Toplum Merkezi'ne eşi Prens William ile ziyarette bulunmuş, acil durum personeliyle bir araya gelmişti.

          Prenses, şimdiye dek İngiltere dışında bir kraliyet görevinde bulunmadı.

        • 5

          Kral Charles ise eşi Kraliçe Camilla ile birlikte dokuz günlük Avustralya gezisine çıktı. Bu, Charles'ın kanser teşhisinden sonraki en büyük gezisi oldu.

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