Prenses Kate Middleton'dan ameliyat sonrası ilk fotoğraf

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Galler Prensesi Kate Middleton, 16 Ocak'ta önceden planlanmış karın ameliyatı olmasının ardından bir süredir gözlerden uzaktı. Prenses, uzun aradan sonra ilk fotoğrafını çocuklarıyla verdi. Galler Prensesi Kate Middleton, 16 Ocak'ta önceden planlanmış karın ameliyatı olmasının ardından bir süredir gözlerden uzaktı. Prenses, uzun aradan sonra ilk fotoğrafını çocuklarıyla verdi. Kensington Sarayı, yayımladığı fotoğrafla birlikte Kate Middleton'ın hem herkesin Anneler Günü'nü kutladığını hem de iyileşme sürecinde gördüğü destekten dolayı herkese teşekkür ettiğini belirtti. Mesajda, "İki ay boyunca nazik dilekleriniz ve sürekli desteğiniz için teşekkür ederiz. Herkesin Anneler Günü'nü kutlarız" denildi. Mesajın sonunda Prenses Kate'in tam adı olan Catherine'in baş harfi 'C' imzası yer aldı.

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Dünyanın hemen her ülkesinde mayıs ayının ikinci pazar günü olan Anneler Günü birkaç ülkede farklı tarihlerde kutlanıyor. İngiltere de bu ülkelerden biri. Ülkede Anneler Günü mayıs ayının ikinci pazar gününde kutlanıyor.

42 yaşındaki Prenses'in Windsor'daki evlerinde çocukları Prens George, Prenses Charlotte ve Prens Louis ile fotoğrafını eşi Prens William'ın çektiği öğrenildi. İngiliz Daily Mail Gazetesi'nin beden dili uzmanlarının yorumlarına yer verdiği haberinde, Kate Middleton için 'şakacı' ve 'korumacı' yorumları yapıldı.

Londra'da bir özel hastanede önceden planlanmış karın ameliyatı olan Prenses'in uzun bir süre gözlerden uzak oluşu, sağlığıyla ilgili hararetli söylentileri ve komplo teorilerini beraberinde getirmişti. Ancak Kensington Sarayı, Middleton'ın ameliyatında her şeyin yolunda gittiğini belirtmişti. REKLAM

Geçen hafta İngiliz Ordusu tarafından açıklanan etkinlik takviminde, Kate Middleton'ın 8 Haziran'da Londra'daki Trooping of the Colour etkinliği kapsamında düzenlenen Atlı Muhafızlar Geçit Töreni'ne katılacağı duyurulmuştu. Britanya ve Milletler Topluluğu ordu alayları tarafından sergilenen bir askeri tören olan Trooping of the Colour, hükümdarın resmi doğum gününü onurlandıran bir tören olarak gerçekleştiriliyor.

Prenses'in ayrıca 15 Haziran'da Kral Charles'ın doğum günü geçit töreninin kostümlü provasında da yer alacağı belirtilirken, göreve dönüş tarihinin netleşmesi, sağlığıyla ilgili söylentileri sona erdirmişti.