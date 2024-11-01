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        Haberler Dünyadan Prenses Diana'yı taklit eden Elsa Hosk'a 'saygısızlık' eleştirisi - Magazin haberleri

        Prenses Diana'yı taklit eden Elsa Hosk'a 'saygısızlık' eleştirisi

        Prenses Diana'nın 1994'teki ikonik görünümünü taklit eden ünlü model Elsa Hosk'a sosyal medyada 'saygısızlık' yorumları yağdı. Ünlü isimler ise taklidi beğendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.11.2024 - 11:09 Güncelleme: 01.11.2024 - 11:56
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        • 1

          Dünyaca ünlü İsveçli model Elsa Hosk, Prenses Diana kılığına girince tepkileri üzerine çekti. 35 yaşındaki model, pek çok ünlü isim gibi Cadılar Bayramı pozu verdi. Bunun için Prenses Diana'nın 1994'te ikonik siyah mini elbisesiyle yarattığı stilini taklit etti. Ancak Hosk'un tercihi, 31 Ağustos 1997'de Paris'te geçirdiği trajik kaza sonucu hayatını kaybeden Prenses Diana'ya saygısızlık olarak nitelendirildi.

        • 2

          Söz konusu siyah elbise, o dönemde prens olan Charles'ın, şimdiki eşi Camilla ile yasak ilişkisini itiraf ettiği gece, Diana'nın giydiği ikonik 'intikam elbisesi' olarak biliniyor.

        • 3

          O zamanlar Prenses Diana, tasarımcı Christina Stambolian imzalı yandan kuşaklı ve asimetrik elbisesiyle herkesi büyülemişti.

          Görünümünü sarı bir perukla tamamlayan ünlü model, fotoğraf çekiminde Diana'nın pozlarını da taklit etti.

        • 4

          Elsa Hosk'un Prenses Diana taklidini beğenenler olsa da sosyal medyada büyük bir çoğunluk bu hareketini 'saygısızlık' olarak nitelendidi.

          Bir sosyal medya kullanıcısı; "Diana'nın mirasını ve karşılaştığı zorlukları önemsizleştirme riski taşıyor. Kostümler eğlenceli olmalı, birinin trajik yaşamını hatırlatmamalı" dedi.

        • 5

          "Lütfen Prenses Diana'nın ruhunu huzura kavuşturmak için bu taklitleri bırakabilir miyiz?" benzeri yorumlar çokça yapılırken; "Cadılar Bayramı için Prenses Diana'yı taklit etmek korkunç" şeklinde eleştiriler de yaygındı.

          Hailey Bieber, Gigi Hadid, Vanessa Hudgens gibi ünlü isimler ise Elsa Hosk'un Diana benzerliğini beğendiklerine dair yorumlarda bulundu.

        • 6

          Elsa Hosk, 2011 ila 2018 arasında modelliğini yaptığı Victoria's Secret defileleriyle ünlendi. Pek çok ünlü markanın yüzü olan ve ünlü dergilere kapak pozu veren Hosk, 2016 yılında Victoria's Secret Gösterisi'nin açılışını yapıp bir sonraki yıl ise özel kıyafeti giyerek ününü daha da pekiştirdi.

          İngiliz iş insanı Tom Daly ile 2015'ten bu yana birlikte olan Elsa Hosk, kızını Şubat 2021'de kucağına aldı.

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