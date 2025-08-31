Habertürk
        Prenses Diana'nın mühürlediği zaman kapsülü Londra'daki bir hastaneden çıkarıldı - magazin haberleri

        Prenses Diana'nın mühürlediği zaman kapsülü bir hastaneden çıkarıldı

        Prenses Diana'nın mühürlediği zaman kapsülü, Londra'da yeni bir kanser merkezinin inşası öncesi gün yüzüne çıkarıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.08.2025 - 18:16 Güncelleme: 31.08.2025 - 18:16
        Diana'nın zaman kapsülü çıkarıldı
        Prenses Diana tarafından 1991'de mühürlenen bir zaman kapsülü, yeni bir kanser merkezinin inşasını sağlamak amacıyla Londra'daki bir çocuk hastanesinden çıkarıldı.

        Great Ormond Street Çocuk Hastanesi'nden yapılan açıklamaya göre; 1991 doğumlu veya o yıl hastanede çalışan işçiler, kapsülün çıkarılmasına yardımcı oldu ve kapsülün içinden cep boyutunda bir televizyon, Kylie Minogue CD'si, ağaç tohumları, güneş enerjili hesap makinesi, madeni para koleksiyonu ve Times Gazetesi nüshası gibi eşyalar çıktı.

        31 Ağustos 1997'de Paris'te geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Prenses Diana, 1989'da Great Ormond Street Çocuk Hastanesi'nin başkanıydı ve Londra'nın kalbindeki hastanede çocukları düzenli olarak ziyaret etmesiyle tanınıyordu. Prenses, Mart 1991'de hastanedeki Variety Club Binası'nın temelini attığı zaman kapsülü törenine de katılmıştı.

        #Prenses Diana

