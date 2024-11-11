Prenses Diana'nın eski şoförü: İşime son verilmeseydi Diana hâlâ yaşıyor olacaktı
Prenses Diana'nın eski şoförü Steve Davies, yaklaşık 30 yıllık sessizliğini bozdu. Prenses Diana'ya karşı komplo kurduğu iddiaları nedeniyle işine son verilen Davies, Diana'nın şoförü olarak kalsaydı Prenses'in trajik kazayı geçirmeyeceğini savundu: Diana'yı güvende tutardım, onun için kurşun yerdim
Prenses Diana'nın eski şoförü yıllar sonra konuştu. Prenses Diana'ya karşı komplo kurduğu iddiaları nedeniyle işine son verilmemiş olsaydı Diana'nın hâlâ hayatta olacağını savundu.
Diana'nın şimdi 61 yaşında olan eski şoförü Steve Davies, 1996 yılında, artık gözden düşmüş durumda olan eski BBC muhabiri Martin Bashir'in, Prenses'e Davies ve diğer çalışanların kendisi hakkında basına bilgi sızdırdığı şeklinde yalan söylemesinin ardından işten çıkarılmıştı.
Bashir o dönemde iddiaları kamuoyuna açıklamadı, ancak bu iddiaları, Prenses Diana'dan bolba etkisi yaratan röportajı vermeye ikna etmek için kullanmıştı. O röportajda Diana, meşhur "Bu evlilikte üç kişiyiz" cümlesini söylemişti.
Eşi Charles'ın, şu anki eşi Camilla ile ilişki sürdürmesinin kendisine olan inancını ve güvenini sarstığını, kendisinin de bir ilişkisi olduğunu, Bulimia ve kendine zarar verme gibi psikolojik sorunlar yaşadığını, Charles'ın yanında çalışanların kendisine karşı bir savaş yürüttüğünü anlatmıştı.
Prenses Diana'nın sekiz yıl boyunca özel şoförlüğünü yapan Steve Davies, Daily Mail'e verdiği röportajda, Ağustos 1997'de Paris'te geçirdiği kaza sonucu Diana'nın ölümüyle hissettiği acıyı anlatırken, "Kelimelere dökemem" ifadesini kullandı.
"Tek bildiğim, eğer hayat farklı bir rota izleseydi, o gece onu Paris'te ben arabayla götürmüş olsaydım, bugün hâlâ burada olurdu çünkü onu güvende tutardım" diyen Davies, "Diana için kurşun yerdim. İşim, hayatımdı. Her zaman onun yanındaydım. Hayalimdeki işe sahiptim, sıfırdan başlamak zorunda kaldım" diye konuştu.
'The Crown' dizisi sayesinde onlarca yıl sonra neden işini kaybettiğini anladığını söyleyen Davies, BBC'den ancak bu yılın mayıs ayında tazminat almaya hak kazandı.
Diana'nın Charles'la olan mutsuz evliliği hakkında ilk kez samimi bir şekilde konuştuğu Martin Bashir röportajı uluslararası bir yankı uyandırmıştı. Aylar sonra Bashir'in, Diana'nın kardeşi Earl Spencer'ı, eski güvenlik şefinin bir gazeteden para aldığına ikna etmek için sahte belgeler kullandığı ortaya çıktı. BBC, dahili bir soruşturmanın ardından Bashir'in röportajı güvence altına almak için belgeleri kullanmadığını söyleyerek onu temize çıkardı, ancak 25 yıl sonra bir ITV belgeseli tartışmayı yeniden alevlendirdi.
2020'de yapılan bağımsız bir soruşturma, muhabirin röportajı güvence altına almak için gerçekten de sahte belgeler de dahil olmak üzere "aldatıcı yöntemler" kullandığı sonucuna vardı ve BBC'nin kendi soruşturmasını eleştirdi.
Soruşturmanın raporunda, muhabir Martin Bashir'in verdiği bilgiler doğrultusunda Diana'ya erkek kardeşi Earl Spencer tarafından bir not iletildiği ve bu notta şoförü Steve Davies için "Today gazetesini beslediği" bilgisi yazdığı belirtildi. Kardeşi, Bashir'in ilettiği sahte kanıtlara dayanarak Diana'ya "Şoförünü değiştir" telkininde bulunmuştu. Bu olay, 'The Crown' dizisinde de canlandırılmıştı.
Prenses Diana, 1997 yılında Paris'te paparazzilerden kaçarken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti
Görevden alınmasından dolayı son derece utandığını ve bunun olası nedeni hakkındaki spekülasyonlar yüzünden eziyet çektiğini söyleyen eski şoför Davies, Prenses Diana'nın ona ihanet ettiğine inandığını ve onun trajik ölümünden önce bu durumu düzeltemediğini söyleyerek, hâlâ derin bir pişmanlık duyduğunu belirtti.
Prens William ve Prens Harry, BBC'yi annelerine yönelik muamelesinden dolayı kınamıştı ve şirket, bu röportajı bir daha yayınlamama sözü vermişti.