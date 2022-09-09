24 Şubat 1981'de Prens Charles ve Lady Diana Spencer, Buckingham Sarayı'nda nişanlandıklarını resmen açıkladılar.

"Yüz yılın düğünü" olarak adlandırılan bir törenle, Diana ile Prens Charles, 29 Temmuz 1981'de St. Paul Katedrali'nde evlendi. Tören televizyonlarda gösterildi ve tüm dünyadan milyonlarca kişi tarafından izlendi.

Buckingham Sarayı'ndan katedrale kadar 600 bin civarı kişi o anlara tanıklık etmek için toplandı.