Prens William'dan Prens Harry'ye zeytin dalı: 6 yıl sonra kardeşinin adını ağzına aldı
Yıllar süren küskünlüğün ardından Prens William, kardeşi Prens Harry'nin adını ilk kez bir begleselde ağzına aldı
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Prens Harry'nin kraliyet görevlerini bırakmasının ardından ağabeyi Prens William ile araları bozuldu ve bir daha eskisi gibi olmadı. Prens Harry'nin kraliyet ailesine yönelik eleştirilerini içeren 'Yedek' (Spare) adlı anı kitabı ve ses getirici röportajlarıyla ilişkileri bir daha düzelmemecesine koptu. Harry, İngiltere ziyaretlerinde ne ağabeyi Prens William'ı ne de babası Kral Charles'ı gördü. Kardeşler, hiçbir etkinliğe birlikte katılmadı.
Dünya, iki kardeşi en son Kraliçe Elizabeth’in 2022'deki cenaze töreninde yan yana gördü. Aslında kardeşler, o zaman da küstü ama kameraların önünde küs değilmiş gibi davrandılar.
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Bu küskünlüğün ardından kraliyetten ilk zeytin dalı, Prens Harry'nin geçen ay kutladığı 40'ıncı yaş gününde uzatıldı. Charles ve William, üç yıl sonra ilk kez buzları eritecek bir adım atarak Prens Harry'nin yaş gününü resmi sosyal medya hesaplarından kutladı.
İkinci zeytin dalı olarak nitelendirilebilecek hareket, Prens William'dan geldi. Bu defa yazılı olarak değil, sözlü olarak kardeşi Harry'nin adını ağzına aldı. 42 yaşındaki William, 'Prens William: Evsizliğe Son Verebiliriz' adlı belgesel için kamera karşısına geçtiğinde Harry’nin adını tam 6 yıl sonra ilk kez anarak herkesi şaşırttı. William'ın ağzından kardeşi Harry'nin adı en son, 2018'de birlikte katıldıkları bir etkinlikte çıkmıştı.
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Dâhil olduğu hayır işleriyle ilgili olan bu belgeselde Prens William, anneleri Prenses Diana'nın saray dışındaki hayatın gerçeklerini göstermek için kendisi ve kardeşi Harry'yi çocukken Londra'daki bir evsizler barınağına götürdüğünü şöyle anlattı: Annem Harry'yi ve beni oraya götürdü. O zamanlar sanırım 11 yaşlarındaydım. Belki 10... Daha önce hiç böyle bir şeye gitmemiştim ve ne bekleyeceğim konusunda biraz endişeliydim.
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William ile Diana'nın Westminster'daki Passage'da çekilmiş, daha önce görülmemiş dokunaklı fotoğraflarının da yer aldığı belgeselde William; "Annem herkesi rahatlatmak, herkesle gülmek ve şakalaşmak gibi her zamanki amacını sürdürdü. O zamanlar 'Herkesin evi olmazsa, hepsi çok üzülecek' diye düşündüğümü hatırlıyorum. Ama o kadar mutlu bir ortamdı ki, inanılmazdı" diye konuştu.
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Evsizler barınağı hakkında konuşurken; "Güzel sohbetler yaptığımı, satranç oynadığımı ve sohbet ettiğimi hatırlıyorum. İşte o zaman, dışarıda benimle aynı hayatı yaşamayan başka insanların da olduğunu anladım" diyen William, "Çok küçükken hayatın sadece önünüzde gördüğünüz şey olduğunu düşünürsünüz ve başka bir yere bakacak anlayışınız olmaz" ifadesini kullandı.