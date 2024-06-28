Prens Harry'ye hizmetlerinden dolayı ESPY ödülü

Prens Harry, Afganistan'a iki kez gitmesi de dâhil İngiliz Silahlı Kuvvetleri'nde 10 yıl görev yaptı. Harry, ayrıca yaralı askerlerin hem fiziksel hem de görünmez yaralanmalarıyla mücadele eden ve onları destekleyen Invictus Games Vakfı adlı uluslararası platformun kurucusu.