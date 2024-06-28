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        Haberler Dünyadan Prens Harry'ye hizmetlerinden dolayı ESPY ödülü - Magazin haberleri

        Prens Harry'ye hizmetlerinden dolayı ESPY ödülü

        Prens Harry, sporla olan güçlü bağları ve gazi askerlere desteğinden dolayı ESPY ödülüne lâyık görüldü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.06.2024 - 12:48 Güncelleme: 28.06.2024 - 12:48
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        • 1

          Prens Harry, atletik başarıları ve sporla ilgili diğer performansları takdir etmek için verilen 'ESPY' ödülüyle onurlandırılacak. 39 yaşındaki Harry, ESPY Ödülleri kapsamında verilen 'Pat Tillman' ödülünün sahibi olacak.

        • 2

          Ödülün "Sporla güçlü bağları olan, eski NFL oyuncusu ve ABD Ordusu askeri Pat Tillman'ın mirasını yansıtacak şekilde başkalarına hizmet ettiği" gerekçesiyle Prens Harry'ye verileceği açıklandı.

        • 3

          Prens Harry, Afganistan'a iki kez gitmesi de dâhil İngiliz Silahlı Kuvvetleri'nde 10 yıl görev yaptı. Harry, ayrıca yaralı askerlerin hem fiziksel hem de görünmez yaralanmalarıyla mücadele eden ve onları destekleyen Invictus Games Vakfı adlı uluslararası platformun kurucusu.

        • 4

          AFGANİSTAN TEPKİSİ

          Prens Harry, geçen yıl çıkardığı 'Spare' (Yedek) adlı kitabında, Afganistan'da askerliğini yaparken "25 Taliban savaşçısını öldürmekle övündüğü" gerekçesiyle eleştirilmişti. Öldürülen Taliban savaşçılarından adeta "satrançtaki taşlar" gibi bahsettiğini söyleyen bazı emekli subayların tepkisini çekmişti.

        • 5

          Eleştiriler üzerine Amerikan CBS televizyonuna konuşan Harry, sözlerinin bağlamı dışında alıntılanıp ailesini tehlikeyi sokacak şekilde çarpıtıldığını söylemişti.

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