        Haberler Dünyadan Prens Harry ve Meghan Markle, Kevin Costner'in malikanesinde yardım konserine katıldı - magazin haberleri

        Prens Harry ve Meghan Markle, Kevin Costner'in malikanesinde yardım konserine katıldı

        Prens Harry ve Meghan Markle çifti, Kevin Costner'in malikanesinde düzenlenen, ilk müdahale ekiplerine yardım konserinde sahneye çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.09.2025 - 16:09 Güncelleme: 21.09.2025 - 18:56
        Yardım konserine katıldılar
        Prens Harry ve Meghan Markle, dün California'nın Santa Barbara bölgesinde yer alan Kevin Costner'ın Field of Dreams adlı malikanesinde yardım konserine katıldı. One805LIVE! İlk Müdahaleciler İçin Rock adlı yardım konserinde Meghan Markle ve Prens Harry ikilisi sahneye çıktı.

        Konser, Santa Barbara bölgesi ilk müdahale ekipleri için temel ekipman ve ruh sağlığı programları için bağış toplama amacını taşıyordu.

        Yardım konserine katılan diğer yıldızlar arasında Oprah Winfrey, Rob Lowe ve Maria Shriver yer alırken; Trisha Yearwood, Good Charlotte, The Fray gibi isimler, sahnede performans sergiledi.

        Rob Lowe
        Rob Lowe

        Yardım konserinde Prens Harry, sahnede ilk müdahale ekiplerinin önemine dair konuşma yaparken, eşi Meghan Markle, kısa bir süreliğine katıldı, Harry'ye sarılarak destek verdi. Harry, Santa Barbara İtfaiye Şefi Mark Hartwig'e ödül takdim ederken, Markle, sahnenin kenarından onları izledi.

        Santa Barbara'da yaşayan Prens Harry ve Meghan Markle, bu etkinliğe yabancı değil. Harry, geçen yıl aynı yardım konserinde bir hava destek pilotunu onurlandırmıştı. Çift, 2023'te de etkinliğe katılmıştı.

