Prens Harry kraliyeti rahatsız eden kitabına güncelleme yapmadı

Prens Harry'nin kraliyette sarsıntı yaratan 'Yedek' (Spare) kitabı, yayınlanmasından bir yıl sonra özel ciltli baskısıyla yeniden satışa çıkacak. Bir kesim tarafından kraliyet ailesine samimi bir bakış açısıyla yaklaştığı için övülen, kraliyet hayranları tarafındansa eleştirilen kitapta, Harry'nin babasının hükümdarlığı hakkındaki düşünceleriyle ilgili herhangi bir güncelleme yapmadığı öğrenildi.

Kitap ABD'de 22 Ekim'de, İngiltere'de ise iki gün sonra yayınlanacak. Bu da Kral Charles'ın Samoa'daki İngiliz Milletler Topluluğu Hükümet Başkanları Toplantısı'nı ziyaretiyle aynı zamana denk geliyor.

Kitabın yayıncısı Penguin, Harry'nin kitabının 16 dilde yayınlanacağını duyurdu.