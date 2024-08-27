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        Haberler Dünyadan Prens Harry kraliyeti rahatsız eden kitabına güncelleme yapmadı

        Prens Harry kraliyeti rahatsız eden kitabına güncelleme yapmadı

        Prens Harry, kraliyet ailesiyle ilgili sansasyonel iddialarını bir araya getirdiği otobiyografik kitabı 'Yedek'in (Spare) yeni baskısında güncelleme yapmadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.08.2024 - 15:00 Güncelleme: 27.08.2024 - 15:00
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        • 1

          Prens Harry'nin kraliyette sarsıntı yaratan 'Yedek' (Spare) kitabı, yayınlanmasından bir yıl sonra özel ciltli baskısıyla yeniden satışa çıkacak. Bir kesim tarafından kraliyet ailesine samimi bir bakış açısıyla yaklaştığı için övülen, kraliyet hayranları tarafındansa eleştirilen kitapta, Harry'nin babasının hükümdarlığı hakkındaki düşünceleriyle ilgili herhangi bir güncelleme yapmadığı öğrenildi.

          Kitap ABD'de 22 Ekim'de, İngiltere'de ise iki gün sonra yayınlanacak. Bu da Kral Charles'ın Samoa'daki İngiliz Milletler Topluluğu Hükümet Başkanları Toplantısı'nı ziyaretiyle aynı zamana denk geliyor.

          Kitabın yayıncısı Penguin, Harry'nin kitabının 16 dilde yayınlanacağını duyurdu.

        • 2

          Kitabın geçen yıl ilk kez okuyucuyla buluşmasından bu yana geçen sürede Kral Charles ve Kate Middleton'a kanser teşhisi konuldu ve Harry'nin iki çocuğu prens ve prenses ünvanlarını aldı. Bu olanlardan sonra Harry'nin kendi ailesindeki son olaylara dair düşüncelerinin yer aldığı güncellenmiş bir versiyonu yayınlayabileceği düşünülüyordu.

          Ancak değişmeyen versiyonun yeniden yayınlanması, Harry'nin ağabeyi Prens William ile arasındaki büyük kavga da dahil olmak üzere kraliyet ailesindeki bazı tartışmalı anları yeniden gündeme taşıyacağı için huzursuzluğa yol açmasına kesin gözüyle bakılıyor.

        • 3

          Çıktığında büyük merak uyandıran kitap, ilk haftada 3,2 milyon kopya ve ilk gün 1,4 milyon satış yapmıştı. 1998'den bu yana Birleşik Krallık'ta en hızlı satan kurgusal olmayan kitap olarak tarihe geçmişti.

        • 4

          Kitap, 39 yaşındaki Sussex Dükü Prens Harry'nin, dünya çapında manşetlere çıkan bir dizi sansasyonel iddiasını içeriyor. Bunlar arasında, gelecekteki İngiltere kralı olan ağabeyi Prens William ile kavga ettikleri ve kendisinin yere düştüğü, William'ın eşi Meghan Markle'ı kaba ve zor biri olarak damgaladığı iddiaları yer alıyor.

        • 5

          Kitapta ayrıca, Harry ayrıca William'ın babaları Kral Charles'a Kraliçe Camilla ile evlenmemesi için yalvardıkları bilgisi de var. Diğer ilginç bölümler arasında, Harry'nin bekaretini bir barın arkasındaki arazide kendisinden yaşça büyük bir kadınla girdiği ilişki sonucu keybettiği ifşası da yer alıyor.

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