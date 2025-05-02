Prens Harry'den Kral'a güvenlik sitemi: Benimle konuşmuyor

40 yaşındaki Sussex Dükü Prens Harry, 2020'de kraliyet görevlerinden ayrılmasının ardından güvenliğinin azaltılmasıyla ilgili açtığı davanın reddedilmesi sonrası 2 Mayıs’ta BBC News’e konuştu. Röportajda, hem ailesiyle yaşadığı kırgınlıklara hem de güvenlik endişelerine dair dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

"BENİMLE KONUŞMUYOR"

Prens Harry; "Ailemle yeniden bir araya gelmeyi çok isterim. Artık kavga etmenin bir anlamı yok. Hayat kıymetli. Babamın ne kadar zamanı kaldığını bilmiyorum. Bu güvenlik meselesi yüzünden benimle konuşmuyor ama barışmak güzel olurdu" dedi.

Kanser tedavisi gören 76 yaşındaki Kral Charles’a atıfta bulunan Harry, ailesiyle yeniden bağ kurma isteğini ve içinde bulunduğu duygusal durumu bu sözlerle dile getirdi.

"KENARA ÇEKİLİP İŞİN EHLİNE İZİN VERMELİ"

Harry, güvenlik sorunlarının Kral Charles’ın inisiyatifiyle çözülebileceğini belirterek; "Babamın elinde büyük bir yetki var. Bu mesele, müdahale etmesine gerek kalmadan, sadece uzmanlara alan tanımasıyla çözülebilir. Kenara çekilip işin ehillerine izin vermesi yeterli" diye konuştu.

"ONLARA MEMLEKETİMİ GÖSTEREMEYECEK OLMAK ÇOK ÜZÜCÜ"

Harry, güvenlik endişeleri nedeniyle eşi Meghan ve çocukları Prens Archie ile Prenses Lilibet’i İngiltere’ye getirmeyi düşünmediğini şu sözlerle dile getirdi; "Çocuklarımın kaçıracağı şey... Her şey. Ülkemi her zaman sevdim. Bazı insanların bana yaptıklarına rağmen. Birleşik Krallık’ı, bazı yerlerini gerçekten özlüyorum ama onlara memleketimi gösteremeyecek olmak çok üzücü.”

"EĞER BANA, EŞİME YA DA ÇOCUKLARIMA BİR ŞEY OLURSA..."

Röportajın ilerleyen bölümlerinde ise "Bizi kurumun içinde tutmak için alınmış bir karar vardı ve işe yaramadı. Çünkü eşimle ben, çocuklarımızla birlikte kurumun dışında daha mutluyuz. Lütfen gerçeklere bakın. Eğer bana, eşime ya da çocuklarıma bir şey olursa, sorumluluğun nerede olacağını iyi düşünmek gerekir" diye konuştu.

Kraliyet ailesiyle olan gerginlik, 2020'de Prens Harry ve eşi Meghan Markle’ın resmi görevlerinden ayrılmasıyla gün yüzüne çıkmıştı. Her ne kadar Şubat 2024’te Kral Charles’ın hastalık haberinden sonra baba ve oğul kısa süreli bir görüşme gerçekleştirmiş olsa da, bu temasın ardından Charles'ın Harry’nin aramalarına ve mektuplarına yanıt vermediği belirtildi.