Prens Charles'tan Meghan ile Harry'e zeytin dalı

73 yaşındaki Prens Charles, iklim değişikliğiyle ilgili makalede "Bir baba olarak, oğullarımın bu tehdidi fark etmesinden gurur duyuyorum. Son zamanlarda büyük oğlum William, iklim krizinde değişimi teşvik etmek ve önümüzdeki on yıl içinde gezegenimizi onarmaya yardımcı olmak için prestijli Earthshot Ödülü'nü başlattı. Küçük oğlum Harry, özellikle Afrika ile ilgili olarak iklim değişikliğinin etkisini sık sık vurguladı ve net sıfır karbon hedefine ulaşmaya adadı" ifadelerini kullandı.