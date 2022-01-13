Prens Andrew'un unvanları geri alındı

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Kraliçe'nin onayı ve mutabakatıyla York Dükü'nün askeri unvanları ve Kraliyet himaye görevlerinin Kraliçe'ye iade edildiği belirtildi.
Prens Andrew'ün herhangi bir kamu görevi üstlenmemeye devam edeceği ve yargılandığı davada savunmasını sivil bir vatandaş olarak yapacağı aktarıldı.
Sarayın açıklaması, 150'den fazla donanma ve ordu gazisinin Kraliçe'ye mektup yazarak, Andrew'un tüm askeri rütbelerini ve unvanlarını kaldırmasını istemesinin ardından geldi.
AĞUSTOSTA DAVA AÇILMIŞTI
ABD'de pedofili ve fuhuş ağı oluşturmakla suçlanan ve hapishanede ölü bulunan Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein'ın mağdurlarından Giuffre, Prens Andrew'un New York ve Londra'da kendisini taciz ettiği suçlamasıyla ağustosta New York'ta dava açmıştı.
Giuffre, 17 yaşında cinsel saldırıya uğradığını öne sürerek Prens Andrew'un, reşit olmadığını bildiği halde rızası olmadan kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia etmişti.
Andrew ise 2019'da BBC'ye verdiği röportajda, söz konusu iddialara ilişkin, "Böyle bir şey olmadı. Size bunun asla olmadığını kesinlikle söyleyebilirim. Bu kadınla tanıştığımı hiç hatırlamıyorum." ifadelerini kullanmıştı.
BBC'ye konuşan Giuffre'nin avukatı David Boies ise müvekkilinin ''aklanmak'' istediğini söyledi ve ''Sadece finansal bir anlaşmayla ilgilendiğini düşünmüyorum" demişti.
Prens Andrew, söz konusu iddialar üzerine kamu görevini bırakmıştı.
2019'da yürürlüğe giren New York Çocuk Mağdurlar Yasası, tacize uğrayan kişilerin süre aşımı engeli olmadan mahkemeye gitmesinin önünü açmıştı.
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