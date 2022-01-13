Peki yargılanması ve suçlu bulunması durumunda, Prens Andrew hapis yatabilir mi?

1947 tarihli Kraliyet yasasına göre, kraliyet hanesinin üyeleri, hükümdarın huzurunda veya mevcut olup olmadığına bakılmaksızın herhangi bir resmi kraliyet ikametgahında veya yakınında tutuklanamaz. Bunlar arasında Londra'daki Buckingham ve Kensington Sarayları ile Prens Andrew'un sık sık gittiği Windsor Kalesi yer alıyor. Başka bir deyişle, Prens Andrew hakkında iade işlemleri başlatılsa bile, sadece 'evde' kalarak yasal olarak tutuklanmaktan kaçabilir.

Bunun yanı sıra ABD'de suçlu bulunması durumunda Birleşik Krallık'ın prensin iade işlemlerini gerçekleştirmesi gerekiyor, bu da pek ihtimal dahilinde görünmüyor. Ancak kesin durum dava sürecinin sonrasında belli olacak.