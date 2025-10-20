Habertürk
        Haberler Dünyadan Prens Andrew'a Virginia Giuffre soruşturması - magazin haberleri

        Prens Andrew'a Virginia Giuffre soruşturması

        Prens Andrew, 2021'de kendisine cinsel saldırı davası açan, 6 ay önce intihar eden Virginia Giuffre'yi, dava öncesi el altından soruşturduğu için polisin hedefinde

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.10.2025 - 11:27 Güncelleme: 20.10.2025 - 11:27
        Kraliçe Elizabeth'in oğlu, Kral Charles'ın kardeşi Prens Andrew'un, karıştığı skandallar sonrası kraliyet ünvanlarını bırakmasının ardından hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.

        Prens Andrew, henüz 17 yaşındayken kendisine cinsel istismarda bulunduğunu iddia ederek 2021'de dava açan Virginia Giuffre'yi, açığını bulmak için el altından incelettiği iddiasıyla soruşturma altında. 65 yaşındaki kraliyet üyesinin, polis tarafından aktif bir şekilde araştırıldığı bildirildi.

        Virginia Giuffre
        Virginia Giuffre

        Prens Andrew tarafından cinsel istismara uğradığını öne süren ve hapiste ölen fuhuş suçlusu pedofili milyarder Jeffrey Epstein'in kurbanlarından biri olan Virginia Giuffre, nisan ayında intihar ederek 41 yaşında hayatını kaybetmişti.

        Polis, Andrew'un, Virginia Giuffre hakkında bilgi edinmeye çalıştığı iddialarını araştırıyor. Sızdırılan e-postalar, Andrew ve o zamanlar reşit olmayan Virginia Giuffre'nin 2011'de çekilmiş bir fotoğrafı ortaya çıkmadan önce gönderilmişti. BBC'ye göre, mesajlarda Andrew, polis koruma görevlisinden, 10 yıldan uzun bir süre önce Virginia Giuffre hakkında bilgi edinmesini istedi, hatta kadının sosyal güvenlik numarasını bile verdi.

        Sunday Telegraph, Prens Andrew'un, Virginia Giuffre hakkında bilgi toplama çabalarıyla ilgili sorgulanabileceğini bildirdi. Bir polis sözcüsü, "Medyadaki haberlerin farkındayız ve iddiaları aktif olarak araştırıyoruz" dedi.

        İngiliz Enerji Bakanı Ed Miliband, dün katıldığı gazeteci Laura Kuenssberg'in programında, sızdırılan e-postaları endişe verici olarak nitelendirdi ve yakın koruma görevlilerinin kesinlikle böyle kullanılmaması gerektiğini belirtti.

        Virginia Giuffre , 2021'de Prens Andrew'a cinsel saldırı davası açtı. 17 yaşındayken, Jeffrey Epstein'in seks ticareti çetesinin bir parçası olduğu esnada, Prens Andrew'un kendisine tecavüz ettiğini iddia etti. Dava bir yıl sonra çözüldü. Prens Andrew, kendisini cinsel saldırıyla suçlayan Virginia Giuffre'yle tazminat karşılığında uzlaştı.

