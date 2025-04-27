Premier Lig'de şampiyon Liverpool!

İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında Liverpool, konuk ettiği Tottenham'ı 5-1 mağlup etti. Liverpool, bu sonuçla lig bitime 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Liverpool'a galibiyeti getiren golleri; 14. dakikada Luis Diaz, 24. dakikada Alexis Mac Allister, 34. dakikada Cody Gakpo, 63. dakikada Mohamed Salah, 69. dakikada Destiny Udogie attı.

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Tottenham'ın tek golü ise 12. dakika Dominic Solanke'den geldi.

Karşılaşmayı 5-1 kazanan Liverpool, 34 maçta 25 galibiyet, 7 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 82 puana ulaştı ve bitime 4 hafta kala Premier Lig'de 20. kez şampiyonluğunu ilan etti.

20. ŞAMPİYONLUK Son olarak 2019-2020 sezonunda 30 yıllık şampiyonluk hasretine son veren Liverpool, bu sezonla birlikte şampiyonluk sayısını 20'ye çıkardı. REKLAM

MANCHESTER UNITED'I YAKALADI Öte yandan Liverpool şampiyonluk sayısında Manchester United'ı yakaladı ve İngiliz futbolunun zirvesine ortak oldu. Şampiyon Liverpool, kupasını son iç saha maçında alacak. Premier Lig kurallarına göre şampiyon olan takım için kupa töreni son iç saha maçının ardından yapılıyor. Liverpool bu sezon evindeki son maçını 25 Mayıs Pazar günü F.A. Cup finalisti Crystal Palace'a karşı oynayacak ve kupayı o gün kaldırabilecek.

ARNE SLOT TARİHE GEÇTİ Liverpool'da Arne Slot, Premier Lig tarihinde ilk sezonunda şampiyon olan 5. teknik direktör oldu. Daha önce Jose Mourinho (Chelsea-2004/05), Carlo Ancelotti (Chelsea-2009/10), Manuel Pellegrini (Manchester City-2013/14) ve Antonio Conte (Chelsea-2016/17) bu başarıyı yakalayan isimler olmuştu.