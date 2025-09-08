Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam Prag nerede, hangi ülkede? Prag nerenin, hangi ülkenin şehri?

        Prag nerede, hangi ülkede? Prag nerenin, hangi ülkenin şehri?

        Avrupa'nın en çok ziyaret edilen şehirlerinden biri olan Prag, tarihi dokusu, köklü geçmişi ve masalsı atmosferiyle dikkat çeker. Orta Avrupa'nın en özel duraklarından biri olan Prag nerede sorusu özellikle seyahat severler tarafından merak edilir. Prag hangi ülkede yer alıyor ve Prag hangi ülkenin şehri olarak biliniyor? Gotik mimarisi, tarihi köprüleri ve kültürel zenginlikleriyle adını duyuran bu şehir, hem turizm hem de tarih açısından büyük bir öneme sahiptir. İşte, Prag'ın coğrafi konumu hakkında merak edilen tüm bilgiler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.09.2025 - 17:10 Güncelleme: 08.09.2025 - 17:10
        Prag nerede, hangi ülkede?
        Prag, yüzyıllardır Avrupa’nın en önemli kültür merkezlerinden biri olarak bilinir. Sanat, mimari, edebiyat ve müzik alanında birçok akımın doğduğu bu şehir, günümüzde de tarihi yapıları ve eşsiz manzaralarıyla öne çıkar. Peki Prag nerede, Prag hangi ülkede ve Prag nerenin şehri? Orta Avrupa’nın kalbinde yer alan Prag, masalsı atmosferi ve zengin geçmişiyle her yıl milyonlarca turisti kendine çeker. İşte, Prag konumuna ilişkin detayları haberimizin devamında bulabilirsiniz.

        PRAG NEREDE?

        Prag, Orta Avrupa’nın kalbinde yer alır. Vltava Nehri’nin kıyısına kurulmuş olan şehir, stratejik konumuyla tarih boyunca büyük önem taşımıştır. Doğal güzellikleri, nehir üzerindeki ünlü Karl Köprüsü ve etrafını saran tarihi yapılarla Prag, Avrupa’nın kültürel başkentlerinden biri olarak anılır. Ayrıca ulaşım açısından da merkezi bir noktada bulunduğu için birçok Avrupa şehrine yakın mesafededir.

        PRAG HANGİ ÜLKEDE?

        Prag, günümüzde Çekya’nın başkenti olarak bilinir. Çek Cumhuriyeti adıyla da tanınan bu ülke, 2016’dan itibaren resmi olarak Çekya ismiyle anılır. Ülkenin en büyük şehri olan Prag, hem siyasi hem de ekonomik açıdan merkez konumundadır. Devlet kurumlarının yanı sıra uluslararası etkinliklerin de ev sahibi olan şehir, Çekya’nın dünyaya açılan yüzüdür.

        PRAG HANGİ ÜLKENİN ŞEHRİ?

        Prag, Çekya’nın en önemli şehri olmasının yanı sıra ülkenin kültürel ve turistik kalbidir. Dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilerin uğrak noktası olan şehir, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan tarihi merkeziyle öne çıkar. Çekya’nın simgesi haline gelen Prag, sadece ülkesinin değil, aynı zamanda Avrupa’nın da en özel şehirlerinden biri olarak kabul edilir.

        PRAG NERENİN ŞEHRİ?

        Prag, Çekya’nın başkenti ve en kalabalık şehri olarak ülkenin merkezi konumundadır. Tarihi boyunca Bohemya Krallığı’nın ve Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun da önemli bir parçası olan şehir, günümüzde Avrupa Birliği’nin dikkat çeken başkentlerinden biridir. Modern yaşam ile tarihi dokuyu bir arada sunan Prag, bu özelliğiyle hem yerel halkın hem de turistlerin ilgisini çekmeye devam eder.

        PRAG’IN TARİHİ VE KÜLTÜREL ÖNEMİ

        Prag, Orta Çağ’dan günümüze kadar uzanan tarihi yapılarıyla dikkat çeker. Prag Kalesi, Astronomik Saat, Eski Şehir Meydanı ve St. Vitus Katedrali gibi simgeler, şehrin tarihsel zenginliğini gözler önüne serer. Özellikle gotik ve barok mimarisiyle bilinen Prag, aynı zamanda müzik tarihinde de önemli bir yere sahiptir. Mozart ve Dvorak gibi ünlü isimler bu şehirle bağ kurmuştur.

        PRAG TURİZMDEKİ YERİ

        Her yıl milyonlarca turisti ağırlayan Prag, uygun fiyatlı konaklama seçenekleri, zengin mutfağı ve gece hayatıyla da ilgi çeker. Karl Köprüsü’nde gün batımını izlemek, Eski Şehir sokaklarında yürüyüş yapmak ve Vltava Nehri üzerinde tekne turlarına katılmak turistlerin en çok tercih ettiği aktiviteler arasında bulunur. Prag’ın dört mevsim ziyaret edilebilmesi ise şehri cazip kılan bir diğer faktördür.

        PRAG’A NASIL GİDİLİR?

        Türkiye’den Prag’a direkt uçuşlar düzenlenmektedir. İstanbul’dan yaklaşık 2 saat 45 dakikalık bir uçuşla şehre ulaşmak mümkündür. Avrupa içinden gelenler içinse tren ve otobüs hatlarıyla da kolay ulaşım sağlanır. Merkezi konumu sayesinde Prag, Avrupa turunun vazgeçilmez duraklarından biri haline gelmiştir.

        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
