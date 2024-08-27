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        Haberler Yaşam Poyraz kuşu 5 günde 8 bin kilometre kanat çırparak Kızıldeniz'e ulaştı

        Poyraz kuşu 5 günde 8 bin kilometre kanat çırparak Kızıldeniz'e ulaştı

        Iğdır'daki Aras Nehri'nde uydu vericisiyle takibe alınan, nesli tehlike altındaki poyraz kuşu, 5 günde 7 bin 634 kilometre kanat çırparak Kızıldeniz'e vardı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 14:50 Güncelleme: 27.08.2024 - 14:50
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        5 günde 8 bin kilometre kanat çırptı
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        Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün izniyle KuzeyDoğa Derneği'nce Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Yukarı Çıyrıklı köyünde kuş araştırma çalışmaları devam ediyor.

        Aras Nehri üzerine kurulan Aras Kuş Araştırma ve Eğitim Merkezi'nde görevli bilim insanları, bölgedeki kuşları halkalayıp uydu vericisiyle takibe alıyor.

        Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğince (IUCN) oluşturulan, nesli tehlike altındaki türlerin bulunduğu kırmızı listede "tehdide açık" koduyla yer alan poyraz kuşu da (Haematopus ostralegus) merkezde takip edilen türler arasında.

        Tarım ve Orman Bakanlığının da koruması altında bulunan ve Aras Nehri'nde üreyen poyraz kuşundan bir birey, 20 Mayıs'ta takılan uydu vericisiyle takibe alındı.

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        BİR GÜNDE SURİYE'YE ULAŞTI

        Poyraz kuşu, 19 Temmuz'da Iğdır'dan ayrıldı ve güneye doğru göç yolculuğuna başlayıp Van Gölü kıyısından geçerek, Şırnak’ın Cizre ilçesinden bir günde Suriye'ye ulaştı.

        Buradan Irak’a geçip önce Therthar Gölü'nde, ardından da Habbaniyah Gölü'nde mola veren poyraz kuşu, besin depoladıktan sonra 22 Temmuz'da saat 19.45'te havalanıp güneye kanat çırpmaya devam etti.

        Yaklaşık 1697 kilometre katederek Suudi Arabistan'ın üstünden geçen kuş, 2 gün 5 saate tekabül eden 53 saatlik uçuşuyla 23 Temmuz gecesi Kızıldeniz kıyısındaki Suudi Arabistan'a bağlı Abha şehrinin El-Kahme bölgesine indi.

        Güneye göçünde en yüksek 2 bin 852 metreye çıkan ve en hızlı uçuşunu saatte 74,3 kilometreyle gerçekleştiren poyraz kuşu, 5 gün süren yolculuğunda 7 bin 634 kilometre kanat çırptı.

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        ARAS NEHRİ'NDEN HAVALANIP KIZILDENİZ'E ULAŞTI

        Aras Kuş Araştırma ve Eğitim Merkezi İstasyon Sorumlusu Deniz Eryılmaz, merkezdeki kuş araştırma çalışmalarının 2006 yılından beri sürdüğünü söyledi.

        Poyraz kuşu gibi önemli türleri uydu vericisiyle izlediklerini ifade eden Eryılmaz, "Takibe aldığımız bir birey Kızıldeniz’e ulaştı. Aras Vadisi bu türler için önemli bir yer olduğundan, bu önemli türlerin takibini gerçekleştiriyoruz" dedi.

        Kuşları bu şekilde izleyerek daha kapsamlı veriler elde ettiklerini anlatan Eryılmaz, "Hangi göç rotalarını kullandığını da görebiliyoruz. Bu çalışmalar kuşların rotaları için de önemli. Poyraz kuşu IUCN kırmızı listesinde yakın tehdit altında yer alan önemli türlerimizden biri" diye konuştu.

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        #Poyraz kuşu
        #kızıldeniz
        #haberler
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