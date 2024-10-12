Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Power Rangers filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Power Rangers ne zaman çekildi?

        Power Rangers filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?

        Power Rangers filmi 12 Ekim Cumartesi akşamı televizyon ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Senaryosu John Gatins , Matt Sazama , Burk Sharpless tarafından kaleme alınan filmin yönetmen koltuğunda Dean Israelite oturmaktadır. Filmi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler için, "Power Rangers konusu nedir, oyuncuları kimler?" sorularının yanıtını haberimizde bir araya getirdik. İşte Power Rangers konusu ve oyuncu kadrosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.10.2024 - 16:38 Güncelleme: 12.10.2024 - 16:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Vizyona girdiği 2017 yılında sinemaseverlerin dikkatini çekmeyi başaran Power Rangers filmi, bu akşam televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Başrollerini Dacre Montgomery, Naomi Scott, RJ Cyler paylaştığı film, aksiyon macera - bilim kurgu türünde kaleme alınmıştır. İşte Power Rangers filminin konusu ve oyuncuları...

        • 2

          POWER RANGERS KONUSU NEDİR?

          Yaşadıkları Angel Grove adlı küçük kasabanın ve tüm Dünya’nın bir uzaylı tehdit tarafından ortadan kaldırılmak üzere olduğunu öğrendiklerinde olağanüstü bir güç haline gelmeleri gereken beş sıradan genci anlatıyor. Kader tarafından seçilen kahramanlar, gezegeni kendilerinden başkasının kurtaramayacağını fark ederler ancak bunu yapmak için, gerçek hayattaki sorunlarının üstesinden gelmek zorunda kalacaklardır ve sonucunda Power Rangers olarak bir araya geleceklerdir.

        • 3

          POWER RANGERS OYUNCULARI KİM?

          Dacre Montgomery (Jason Lee Scott /The Red Ranger)

          Rj Cyler (Billy Cranston / The Blue Ranger)

          Naomi Scott (Kimberly Hart / The Pink Ranger)

          Becky G (Trini / The Yellow Ranger)

          Ludi Lin (Zack Taylor / The Black Ranger)

          Elizabeth Banks ( Rita Repulsa)

          Bryan Cranston ( Zordon)

          David Denman (Sam Scott)

          Emily Maddison (Rebecca)

          Sarah Grey (Amanda)

          Patrick Sabongui (Mr. Kwan)

          Fiona Vroom (Abigail)

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Aile katliamı: 6 ölü!
        Aile katliamı: 6 ölü!
        21 kez bıçaklandı! Katilin yaşı: 15!
        21 kez bıçaklandı! Katilin yaşı: 15!
        'Tek bir kuruş bile bütçeye gitmeyecek'
        'Tek bir kuruş bile bütçeye gitmeyecek'
        Gelişen oyunumuzu keyifle izliyorum
        Gelişen oyunumuzu keyifle izliyorum
        Düzenli ve dikkatli kullanımda faydası saymakla bitmiyor
        Düzenli ve dikkatli kullanımda faydası saymakla bitmiyor
        Uçakta doğan bebekler nerenin vatandaşı oluyor?
        Uçakta doğan bebekler nerenin vatandaşı oluyor?
        Halkalı-Ispartakule ve Kapıkule-Çerkezköy için hedef 2025
        Halkalı-Ispartakule ve Kapıkule-Çerkezköy için hedef 2025
        Beyoğlu'nda polisi boynundan bıçakladı!
        Beyoğlu'nda polisi boynundan bıçakladı!
        "Millilere tebrikler, Arda'ya bir abi tavsiyesi"
        "Millilere tebrikler, Arda'ya bir abi tavsiyesi"
        Yaşlı çift ormanda ölü bulundu!
        Yaşlı çift ormanda ölü bulundu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine'de değişim mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine'de değişim mesajı
        “Bir vahşet çağının içinde yaşıyoruz”
        “Bir vahşet çağının içinde yaşıyoruz”
        Galatasaray Kulübü'nün mali kongresi başladı
        Galatasaray Kulübü'nün mali kongresi başladı
        ABD'den Türkiye'yle enerjide işbirliği mesajı
        ABD'den Türkiye'yle enerjide işbirliği mesajı
        Doğal mucize chia tohumunun faydaları nelerdir?
        Doğal mucize chia tohumunun faydaları nelerdir?
        2024’ün en çok iş yapan 10 korku filmi
        2024’ün en çok iş yapan 10 korku filmi
        Ayrıldılar
        Ayrıldılar
        Garip bir evlilik hikâyesi
        Garip bir evlilik hikâyesi
        Yeni dönemin motivasyonu duygusal değil bölgesel
        Yeni dönemin motivasyonu duygusal değil bölgesel
        Caz ve Türk Müziği'nin kesişim noktası: Mehmet Ali Sanlıkol
        Caz ve Türk Müziği'nin kesişim noktası: Mehmet Ali Sanlıkol
        Habertürk Anasayfa