Potansiyel sözcüğü nasıl yazılır, kelime anlamı nedir? Pek çok kişi yazım kuralları arasında bu soruyu araştırıyor.

POTANSİYEL NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu (TDK) sitesinde bulunan sözlükten arama yapıldığında kelimenin, potansiyel şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor.

Bazı örneklerde görülen "potensiyel, potansiyal" gibi yazımlar ise imla hatasıdır.

Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı 'potansiyel'dir.

POTANSİYEL SÖZLÜK ANLAMI NEDİR?

TDK sözlüğüne göre dilimizdeki karşılığı

- Gizli kalmış, henüz varlığı ortaya çıkmamış olan, gizil, gizil güç

- Gelecekte oluşması, gelişmesi mümkün olan.

- Kullanılmaya hazır güç, yetenek

anlamlarına gelen potansiyel sözcüğü, Türkçeye Fransızcadan geçmiştir.