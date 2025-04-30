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        Haberler Spor Basketbol Milli Takım Potanın Perileri'nde aday kadro açıklandı - Basketbol Haberleri

        Potanın Perileri'nde aday kadro açıklandı

        A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası aday kadrosu açıklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 19:46 Güncelleme: 30.04.2025 - 19:48
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        FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası mücadele edecek olan A Milli Kadın Basketbol Takımımızın aday kadrosu açıklandı.

        Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF) açıklamasına göre ay-yıldızlı ekip, 10 Mayıs Cumartesi günü İstanbul'da toplanarak şampiyonanın hazırlıklarına başlayacak.

        Milliler, 18-29 Haziran tarihlerinde düzenlenecek FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda A Grubu'nda yer alıyor.

        Grup karşılaşmalarını Yunanistan'ın Pire kentindeki Barış Ve Dostluk Salonu'nda oynayacak A Milli Takım, organizasyondaki ilk maçını 18 Haziran Çarşamba günü, TSİ 17.30'da Fransa ile oynayacak.

        Gruptaki ikinci maçında, 19 Haziran Perşembe günü, TSİ 17.30'da İsviçre ile karşılaşacak ay-yıldızlı ekip, son maçında ise 21 Haziran Cumartesi günü, TSİ 20.30'da Yunanistan ile karşı karşıya gelecek.

        ADAY KADRO

        Ekrem Memnun başantrenörlüğündeki A Milli Takım'ın 20 kişilik aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

        Elif Bayram, Melek Uzunoğlu (Beşiktaş BOA), Pelin Derya Bilgiç, Sinem Ataş, Teaira Zyaira McCovan (Çimsa ÇBK Mersin), Berfin Sertoğlu, Sehernaz Çidal (Emlak Konut), Sevgi Uzun, Alperi Onar, Tilbe Şenyürek, Olcay Çakır Turgut (Fenerbahçe Opet), Meltem Yıldızhan, Ayşe Cora, Gökşen Fitik, Derin Erdoğan (Galatasaray Çağdaş Faktoring), İlayda Güner (Nesibe Aydın), Esra Ural Topuz, Manolya Kurtulmuş, Zeynep Şevval Gül (OGM Ormanspor), Elif İstanbulluoğlu (Louisville Üniversitesi/ABD).

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