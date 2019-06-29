29 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Letonya ve Sırbistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada İtalya, Slovenya ve Macaristan'la C Grubu'nda bulunan milli takım, ilk iki maç sonunda elendi. Sırbistan'ın Niş şehrinde turnuvanın ilk iki gününde İtalya ve Slovenya'ya kaybeden ay-yıldızlılar, yarın oynayacağı Macaristan maçı öncesi grupta sonuncu olmayı garantiledi ve üst tura yükselemedi.
A Milli Kadın Basketbol Takımı, böylece tarihinde ilk kez büyük bir turnuvada ikinci turu göremedi.
ÖNCEKİ 11 TURNUVADA DA İLK GRUBU GEÇMİŞTİ
Milli takım, daha önce mücadele ettiği 11 uluslararası şampiyonada da ilk turu geçmeyi başarmıştı. Daha önce Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nda 7, FIBA Dünya Kupası ile Olimpiyat Oyunları'nda ikişer kez mücadele eden ay-yıldızlılar, başarılı sonuçlara imza atmıştı. Milli takım, Avrupa şampiyonalarında 2011'de gümüş, 2013'te ise bronz madalya almıştı. FIBA Dünya Kupası'nda 2014'te dördüncü olup 2018'de ise ikinci tur oynayan milliler, 2012 ve 2016 olimpiyatlarında ise çeyrek finale kadar gelmişti.
Türkiye, 8. kez yer aldığı Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nda beklentinin altında kaldı ve olimpiyat elemesi için geçerli olan ilk 6 hedefinden uzak kalıp ilk turda veda etti.
ŞAMPİYONLAR
A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın uluslararası turnuvalarda elde ettiği dereceler şöyle:
|Organizasyon
|Derece
|2005 Avrupa Şampiyonası
|8.
|2007 Avrupa Şampiyonası
|İkinci turda elendi
|2009 Avrupa Şampiyonası
|İkinci turda elendi
|2011 Avrupa Şampiyonası
|Gümüş madalya
|2013 Avrupa Şampiyonası
|Bronz madalya
|2015 Avrupa Şampiyonası
|5.
|2017 Avrupa Şampiyonası
|5.
|2019 Avrupa Şampiyonası
|İlk turda elendi
|2012 Londra Olimpiyat Oyunları
|Çeyrek final
|2016 Rio Olimpiyat Oyunları
|Çeyrek final
|2014 FIBA Dünya Kupası
|4.
|2018 FIBA Dünya Kupası
|Son 16 turunda elendi
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