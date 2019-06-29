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Potada milli üzüntü

37. Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'na ilk turda veda eden Türkiye, tarihinin en kötü turnuva performansına imza attı. Türk Kadın Milli Takımı, 12. kez katıldığı uluslararası bir turnuvada ilk defa ilk tur grubunu geçemedi

29.06.2019 - 13:38 | Güncelleme: Basketbol
A Milli Kadın Basketbol Takımı

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 37. Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nda gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaşattı.

Letonya ve Sırbistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada İtalya, Slovenya ve Macaristan'la C Grubu'nda bulunan milli takım, ilk iki maç sonunda elendi. Sırbistan'ın Niş şehrinde turnuvanın ilk iki gününde İtalya ve Slovenya'ya kaybeden ay-yıldızlılar, yarın oynayacağı Macaristan maçı öncesi grupta sonuncu olmayı garantiledi ve üst tura yükselemedi.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, böylece tarihinde ilk kez büyük bir turnuvada ikinci turu göremedi.

ÖNCEKİ 11 TURNUVADA DA İLK GRUBU GEÇMİŞTİ

Milli takım, daha önce mücadele ettiği 11 uluslararası şampiyonada da ilk turu geçmeyi başarmıştı. Daha önce Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nda 7, FIBA Dünya Kupası ile Olimpiyat Oyunları'nda ikişer kez mücadele eden ay-yıldızlılar, başarılı sonuçlara imza atmıştı. Milli takım, Avrupa şampiyonalarında 2011'de gümüş, 2013'te ise bronz madalya almıştı. FIBA Dünya Kupası'nda 2014'te dördüncü olup 2018'de ise ikinci tur oynayan milliler, 2012 ve 2016 olimpiyatlarında ise çeyrek finale kadar gelmişti.

Türkiye, 8. kez yer aldığı Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nda beklentinin altında kaldı ve olimpiyat elemesi için geçerli olan ilk 6 hedefinden uzak kalıp ilk turda veda etti.

ŞAMPİYONLAR

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın uluslararası turnuvalarda elde ettiği dereceler şöyle:

OrganizasyonDerece
2005 Avrupa Şampiyonası8.
2007 Avrupa Şampiyonasıİkinci turda elendi
2009 Avrupa Şampiyonasıİkinci turda elendi
2011 Avrupa ŞampiyonasıGümüş madalya
2013 Avrupa ŞampiyonasıBronz madalya
2015 Avrupa Şampiyonası5.
2017 Avrupa Şampiyonası5.
2019 Avrupa Şampiyonasıİlk turda elendi
2012 Londra Olimpiyat OyunlarıÇeyrek final
2016 Rio Olimpiyat OyunlarıÇeyrek final
2014 FIBA Dünya Kupası4.
2018 FIBA Dünya KupasıSon 16 turunda elendi
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