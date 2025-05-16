Portekiz Ligi'nde şampiyonluk düğümü çözülüyor. Lig'de geçtiğimiz hafta Benfica ile 1-1 berabere kalan Sporting şampiyonluk için avantaj yakaladı. Öte yandan İkili averaj avantajını kaybeden Benfica, son maçında zorlu Braga deplasmanına konuk olacak. Şampiyon olabilmesi için Sporting'in mutlak puan kaybını bekleyen Benfica, 79 puanla rakibiyle eşit durumda. Kısacası Sporting, Guimares maçını kazanırsa şampiyon olacak ve Benfica'nın galibiyeti yeterli olmayacak. Peki, Sporting- Guimares maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte Sporting- Guimares maçının yayıncı kuruluşu...