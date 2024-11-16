Portekiz - Polonya: 5-1 (MAÇ SONUCU)

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup 5. maçında Portekiz ile Polonya karşı karşıya geldi.

Estadio do Dragao'da oynanan maçı Portekiz ikinci yarıda bulduğu gollerle 5-1 kazandı ve liderliği garantiledi.

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Portekiz'e galibiyeti getiren golleri 72 ve 87'de Cristiano Ronaldo, 59'da Rafael Leao, 80'de Bruno Fernandes ve 83'te Pedro Neto kaydetti. Polonya'nın tek golü ise 88. dakikada Dominik Marczuk'tan geldi.

RONALDO'DAN 910. GOL! Portekiz'in 39 yaşındai yıldızı Ronaldo, bu maçta attığı 2 gol ile birlikte kariyerindeki gol sayısını 910'a yükseltti. Bu sonuçla birlikte lider Portekiz puanını 13'e yükseltirken, Polonya 4 puanda kaldı. Grubun son maçında Portekiz deplasmanda Hırvatistan ile, Polonya evinde İskoçya ile karşılaşacak. Uluslar Ligi'nde gecenin diğer sonuçları ise şu şekilde: İskoçya-Hırvatistan: 1-0 İsviçre-Sırbistan: 1-1 Danimarka-İspanya: 1-2 Güney Kıbrıs-Litvanya: 2-1 Lüksemburg-Bulgaristan: 0-1 Kuzey İrlanda-Belarus: 2-0 San Marino-Cebelitarık: 1-1