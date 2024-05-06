Portekiz Ligi'nde şampiyon Sporting Lizbon!

Portekiz Premier Ligi'nde Benfica'nın deplasmanda Famalicao'ya 2-0 kaybetmesi sonrası Sporting Lizbon 20. kez Portekiz şampiyonu oldu.

Ligin 32. hafta maçında Famalicao evinde Benfica'yı 71. dakikada Jose Rodriguez ve 85. dakikada Zaydou Youssouf'un golleri ile 2-0 mağlup etti. 76 puanda kalan Benfica, 84 puandaki lider Sporting'in 8 puan gerisine düştü. Sporting, matematiksel olarak şampiyonluğunu ilan etmiş oldu.