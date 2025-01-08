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        Haberler Bilgi Spor Portekiz Lig Kupası yarı finali: Benfica- Braga maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Kerem Aktürkoğlu ilk 11'de oynayacak mı?

        Benfica- Braga maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

        Portekiz Lig Kupası yarı finalinde Benfica ile Braga kozlarını paylaşacak. Bruno Lage yönetimindeki Benfica, çeyrek finalde Santa Clara'yı 3-0 yenerek üst tura yükseldi. Öte yandan Guimares'i 2-1 yenen Braga yarı finale yükselen takım oldu. Peki Benfica- Braga maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.01.2025 - 13:13 Güncelleme: 08.01.2025 - 13:13
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        • 1

          Benfica- Braga maçı heyecanına sayılı saatler kaldı. Haftasonu oynanan lig maçında Benfica, Braga'ya evinde 2-1 mağlüp olmuştu. 4 gün aranın ardından bugün, iki takımda Portekiz Ligi Kupası yarı finalinde tekrardan karşılaşacak. Maç saatinin yaklaşmasıyla futbolseverler, karşılaşmanın yayıncı kuruluşunu ve tarihini araştırmaya başladı. Peki, Benfica- Porto maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

        • 2

          BENFİCA- BRAGA MAÇI NE ZAMAN?

          Benfica- Braga maçı 8 Ocak Çarşamba (bugün) 22.45'te oynanacak.

        • 3

          BENFİCA- BRAGA MAÇI HANGİ KANALDA?

          Zorlu müsabaka TRT Spor üzerinden şifresiz olarak yayınlanacak.

        • 4

          BENFİCA MUHTEMEL 11

          Trubin, Bah, Araujo, Otamendi, Carreras, Aursnes, Orkun, Barreiro, Di Maria, Kerem, Pavlidis

        • 5

          BRAGA MUHTEMEL 11

          Magalhaes, Bambu, Niakate, Marin, Gomez, Carvalho, Gorby, Martinez, Horta, Navarro, Bruma

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