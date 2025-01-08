Benfica- Braga maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Portekiz Lig Kupası yarı finalinde Benfica ile Braga kozlarını paylaşacak. Bruno Lage yönetimindeki Benfica, çeyrek finalde Santa Clara'yı 3-0 yenerek üst tura yükseldi. Öte yandan Guimares'i 2-1 yenen Braga yarı finale yükselen takım oldu. Peki Benfica- Braga maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
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Benfica- Braga maçı heyecanına sayılı saatler kaldı. Haftasonu oynanan lig maçında Benfica, Braga'ya evinde 2-1 mağlüp olmuştu. 4 gün aranın ardından bugün, iki takımda Portekiz Ligi Kupası yarı finalinde tekrardan karşılaşacak. Maç saatinin yaklaşmasıyla futbolseverler, karşılaşmanın yayıncı kuruluşunu ve tarihini araştırmaya başladı. Peki, Benfica- Porto maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...
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BENFİCA- BRAGA MAÇI NE ZAMAN?
Benfica- Braga maçı 8 Ocak Çarşamba (bugün) 22.45'te oynanacak.
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BENFİCA- BRAGA MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu müsabaka TRT Spor üzerinden şifresiz olarak yayınlanacak.
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BENFİCA MUHTEMEL 11
Trubin, Bah, Araujo, Otamendi, Carreras, Aursnes, Orkun, Barreiro, Di Maria, Kerem, Pavlidis
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BRAGA MUHTEMEL 11
Magalhaes, Bambu, Niakate, Marin, Gomez, Carvalho, Gorby, Martinez, Horta, Navarro, Bruma