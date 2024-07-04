Portekiz-Fransa maçı ne zaman? EURO 2024 çeyrek final Portekiz-Fransa maçı hangi kanalda?
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final mücadelesinde Portekiz ile Fransa karşı karşıya geliyor. 'Erken final' olarak görülen zorlu mücadele öncesinde, "Portekiz-Fransa maçı ne zaman, saat kaçta? EURO 2024 çeyrek final Portekiz-Fransa maçı hangi kanalda?" soruları futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. İşte EURO 2024 çeyrek final Portekiz-Fransa maçının oynanacağı tarih...
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Portekiz-Fransa maçı için nefesler tutuldu. Turnuvanın iki favori takımını karşı karşıya getirecek mücadelede Portekiz ve Fransa yarı finale kalmak için mücadele verecek. Kıran kırana mücadelelere sahne olması beklenen Portekiz-Fransa maçının ne zaman oynanacağı merak konusu oldu. Peki, "Portekiz-Fransa maçı ne zaman? EURO 2024 çeyrek final Portekiz-Fransa maçı hangi kanalda?" İşte Portekiz-Fransa maçı tarihi ve saati...
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PORTEKİZ-FRANSA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final Portekiz-Fransa maçı 5 Temmuz Cuma günü saat 22.00'de başlayacak.
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PORTEKİZ-FRANSA MAÇI HANGİ KANALDA
Zorlu mücadele TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
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İŞTE MUHTEMEL 11'LER
Portekiz: Diogo Costa, Joao Cancelo, Pepe, Ruben Dias, Nuno Mendes, Bruno Fernandes, Joao Palhinha, Vitinha, Diogo Jota, Ronaldo, Bernardo Silva
Fransa: Maignan, Kounde, Saliba, Upamecano, Hernandez, Kante, Tchouameni, Griezmann, Dembele, Thuram, Mbappe