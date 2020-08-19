DHA

Portekiz'in Algarve bölgesinde bulunan Praia do Alvor sahilinde, 71 yaşındaki Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa, kanoları alabora olunca boğulma tehlikesi geçiren 2 kadını fark edip, hemen suya atladı.

Marcelo Rebelo de Sousa'nın ardından çevredekiler de kendini denize attı. Cumhurbaşkanı ve çevredekilerin yardımıyla kadınlar boğulmaktan kurtarılıp sahile çıkarıldı.

"AKINTIYA KAPILDILAR, ÇOK SU YUTTULAR"

DHA'da yer alan habere göre ülkenin, koronavirüs salgını nedeniyle sıkıntıya giren turizm sektörünü yeniden canlandırmak amacıyla bölgede tatilde olan Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa, olayla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, kadınların Praia do Alvor'a sürüklenmeden önce yakındaki bir sahilde akıntıya kapıldıklarını söyledi. Kadınların kanosunun alabora olduğu ve çok su yuttukları ifade edildi.