Portakal Peelingi tarifi, nasıl yapılır?

Özellikle siyah noktalar, sivilceler ve aknelerle başı dertte olan yağlı ciltler sürekli olarak yağ dengesinin düşürülmesi için bakım uygulamak zorundadırlar. Yağlı cilde sahip kişilerin günde bir bardak portakal suyu tüketmeleri cilt için faydalı olan bir uygulama olacaktır. Özellikle; içerisinde faydalı asitler olan meyve tüketimi ihmal edilmemelidir. Tabi bu durum yağlı ciltler için önerilen bir durumdur.
Yağlı ciltler için evde peeling yapımında en çok gerekli olan asit içerikli meyvelerdir. Portakal ile yapılan peeling de bunlardan birisidir. Portakal da bulunan C vitamini hem cildi besler hem de ciltteki yağ dengesini sağlamada etkili olur.
Portakal Peelingi Tarifi
2 yemek kabuğu kurutularak öğütülmüş portakal kabuğu, 1 tatlı kaşığı bal, 1 yemek kaşığı su ve 2 yemek kaşığı yulaf ezmesini bir kabın içerisinde iyice karıştırın. Oluşturduğunuz karışımı yüzünüze uygulayarak 10 dakika bekletin ve sonrasında ılık suyla yıkayın. Haftada bir kez uygulayabileceğiniz bu peeling; farklı asit içerikli greyfurt, limon, mandalina gibi meyveleri de kullanarak uygulanabilmektedir.
Portakal peelingini karma ciltler içinde uygulayabilirsiniz ancak 15 gün arayla uygulamanız gereklidir. Çünkü kuru bölgeler için portakalın asidi sık tekrar edilirse tahrişe neden olabilmektedir. Kuru ciltler için bu peelingi uygulamayın. Çünkü kuru cilt için asit zararlıdır.
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