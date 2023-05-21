Popstar Firdevs yıllar sonra konuştu

"ARKADAŞIMIN ISRARIYLA YARIŞMAYA KATILDIM"
Popstar'a bir arkadaşının ısrarı üzerine katılan Firdevs Güneş, öncesinde kuaförlük ve otellerde animatörlük yapmış. Güneş, "Yakın bir dostum, Popstar yarışmasının reklamlarını görüp beni aradı ve katılmam için çok ısrar etti. Bana inandığını ve başarılı olacağımdan emin olduğunu söyledi. Açıkçası benim böyle bir hevesim yoktu. Hatta şehrimdeki birkaç elemeyi ilgilenmediğimdem kaçırdım. Popstar'ın televizyon ekranlarında sonlanacağını seçmeleri kazandıktan sonra öğrendim" dedi.