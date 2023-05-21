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Popstar Firdevs şimdi ne yapıyor? Yıllar sonra konuştu - Magazin haberleri

Popstar Firdevs yıllar sonra konuştu

2000'li yıllara damgasını vuran 'Popstar' yarışmasıyla büyük bir şöhret yakalayan Firdevs Güneş ile konuştuk. Şimdilerde gözlerden uzak olan Popstar Firdevs değişen hayatını anlattı

Giriş: 21.05.2023 - 09:13 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • AYTEKİN TEKER / ateker@haberturk.com

    Türk televizyonları, 2000'li yılların ilk dönemlerinden itibaren pek çok reality şovu ekranlarına taşımaya başladı. 'BBG'nin (Biri Bizi Gözetliyor) ardından izleyiciler Popstar ile tanıştı.

  • Sunuculuğunu Haldun Dormen ile Gamze Özçelik'in yaptığı, Armağan Çağlayan, Ercan Saatçi, Ahmet San, Deniz Seki ve Zerrin Özer'in jüri koltuğunda oturduğu yarışma, reyting rekorları kırdı. Programda yaşanan polemikler ise adeta magazin gündemini belirliyordu. Jüri üyelerinin tartışmaları zaman zaman yarışmanın da önüne geçiyordu.

  • 13 hafta süren yarışmada Abidin ve Firdevs finale kaldı. Türkiye'nin ekranlara kilitlendiği final gecesinde şampiyonu SMS ile belirledi. 30 milyon SMS atıldı ve bu oyların yüzde 52'sini alan Abidin birinci, Firdevs ise ikinci oldu. O dönem büyük bir şöhret yaşayan Firdevs Güneş yıllar sonra konuştu, yarışmayı ve değişen hayatını anlattı.

  • "ARKADAŞIMIN ISRARIYLA YARIŞMAYA KATILDIM"

    Popstar'a bir arkadaşının ısrarı üzerine katılan Firdevs Güneş, öncesinde kuaförlük ve otellerde animatörlük yapmış. Güneş, "Yakın bir dostum, Popstar yarışmasının reklamlarını görüp beni aradı ve katılmam için çok ısrar etti. Bana inandığını ve başarılı olacağımdan emin olduğunu söyledi. Açıkçası benim böyle bir hevesim yoktu. Hatta şehrimdeki birkaç elemeyi ilgilenmediğimdem kaçırdım. Popstar'ın televizyon ekranlarında sonlanacağını seçmeleri kazandıktan sonra öğrendim" dedi.

  • Popstar yarışmasına katıldıktan sonra "Hayatım bambaşka bir yere evrildi" diyen Firdevs Güneş, "Yaşadığım şehir, iş çevrem ve arkadaşlarım değişti. Yurt içi ve yurt dışı sehayat etme fırsatı buldum. Sosyal ve kültürel olarak daha şanslı bir konuma yükseldim. Kısacası hayatım tamamen değişti" ifadelerini kullandı.

  • 45 yaşındaki şarkıcı, "Program o dönem reyting rekorları kırıyordu. Özellikle Abidin, Bayhan ve sizin çok büyük bir hayran kitleniz vardı. Ancak yarışmadan sonra sektörde tutunmanız zor oldu" sorusunu da yanıtladı. Firdevs bu soruya cevap verirken bir itirafta da bulundu.

  • "AHMET SAN 'BU ÇOCUKLAR DONANIMSIZ' DEDİ"

    Güneş, "Program Türk televizyonlardaki birçok ilke imza attı. Bunun alkışını hak eden tabii ki formatı Türkiye'ye getiren Osman Tan Erkır ve yapımcısı Fatih Aksoy'dur. Ekip de şahane bir iş çıkardı. Jüri üyesi olan Ahmet San'ın bir sözünü hiç unutmuyorum. 'Bu çocuklar donanımsız' diyordu ve çok haklıydı. Yarışma bittikten sonra iş biraz da bizi piyasaya servis eden yapım şirketinin vizyonuna kaldı. Biz zaten üstümüze düşeni yapmış ve ilgiliyi üzerimize çekmiştik. Kısaca talihsizlik diyelim. Bu yapılan programın başarısına gölge düşürmez tabi" dedi.

  • 2000'lerin ilk dönemlerinde Popstar'dan önce BBG yarışması da Türkiye'nin gündemindeydi. Oradaki yarışmacılar 'sokakta yürüyemiyorduk, zaman zaman korumayla geziyorduk' diyordu. Firdevs ise konuyla ilgili, "Elbette, konser ve açılış gibi yerlerde ilk zamanlar izdiham nedeniyle koruma görevlileri eşlik etti bize fakat özel hayatımda kendi adıma söyleyebilirim ki hiç ihtiyaç duymadım" ifadelerini kullandı.

  • Geçmişe dair hiç pişmanlığının olmadığını da belirten şarkıcı, "Ne o dönemlerde ne de yakın zamanda hiç pişmanlığım olmadı. Geriye baktığımda her şey olması gerektiği gibi olmuş. Ben dahil, herkes kapasitesi dahilinde elinden geleni yapmış" şeklinde sözlerini sürdürdü.

  • Günümüzde Popstar'dan görüştüğü kişilerin olmadığına da değinen Firdevs, "Bugün görüşsek hepimiz o günkü kadar sıcak ve samimi oluruz. Hayatımıza iz bırakan bir anıyı paylaştık biz. Asker arkadaşlığı gibi bir şey (Gülüyor)" diye konuştu.


  • Firdevs, yarışmanın kendisini için en önemli öğretisini de açıkladı: Bir şeyi yapmak istiyorsanız korkusuzca ve tutkuyla yapın gitsin. Yeni insanlar tanımak ve yeni bir çevre edinmek insanı zenginleştiren ve büyüten şeyler.

  • "DEPREMDEN KORKTUM, İSTANBUL'U TERK ETTİM"

    2014'te Erdoğan Avcı ile evlenen ve şimdilerde hayatını Bolu'da sürdüren şarkıcı sözlerini şöyle noktaladı: İstanbul'da olması muhtemel deprem nedeniyle memleketim Bolu'ya yerleştim. Burası zaten küçük bir cennet. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan sayesinde gelişmeye ve korunmaya devam ediyor. Sahne çalışmalarım devam ediyor. Büyük hırsları olan biri değilim. Yaşamımda huzur ve mutluluk ön planda. Mutlu bir evliliğim ve çok sevdiğim sokak hayvanlarım ile güzel bir çevrem var. Anı yaşıyorum...

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