Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Müzik POPSAV, eski yönetimle devam ediyor

        POPSAV, eski yönetimle devam ediyor

        Popüler Müzik Sanatı Vakfı'nın (POPSAV) 18'inci genel kurulu yapıldı. Yönetim Kurulu, Metin Özülkü liderliğinde yeni döneme hazır

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.03.2024 - 21:39 Güncelleme: 13.03.2024 - 21:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eski yönetimle devam kararı alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        1989'da kurulan Popüler Müzik Sanatı Vakfı’nın (POPSAV) 18'inci genel kurulu yapıldı. POPSAV Mütevelli Heyeti, eski yönetime; “Yeni desteklerle yola devam” dedi.

        Yapılan yönetim kurulu seçiminde Metin Özülkü, POPSAV başkanlığına devam ederken, başkan yardımcılığına Ömür Gedik, saymanlığa Hakan Eren getirildi. Yönetim kurulunun diğer üyeleri; Gökhan Türkmen, Ferhat Göçer, Yonca Evcimik, Güliz Ayla, Zeliha Sunal, Arzu Öztoprak, Prof. Dr. Murat Aksoy, Murat Dalkılıç oldu.

        POPSAV Yönetim Kurulu Başkanı Metin Özülkü yaptığı konuşmasında; “POPSAV, bugüne kadar müzik dünyamız için çok önemli projelere imza attı. Yeni dönemde de yeni projeleri hayata geçirmeye devam edecek” ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #POPSAV

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ