70 yılı aşkın bir süredir "demir akciğer" içinde yaşayan Paul Alexander, hayatını kaybetti. ABD'nin Teksas eyaletinde bulunan Alexander'ın, 78 yaşında yaşamını yitirdiği açıklandı.

Alexander, 1952'de ABD'de başlayan salgında 6 yaşındayken çocuk felcine yakalanmıştı. Boyundan aşağısı felç kalan Alexander, gözlerini metal tüpün içinde açmıştı. "Polio Paul" (Çocuk Felçli Paul) diye bilinen adam, geri kalan ömrünü bu metal tüpün içinde geçirmişti.

Zamanla daha modern makineler piyasaya sürülse de Alexander, metal tüpte yaşamaya devam etti. "Polio Paul", 2020'de The Guardian'a yaptığı açıklamada tüpe alıştığını söylemişti. Alexander, yeni cihaz için boğazına delik açılması gerektiğini ve bunu istemediğini belirtmişti.

Alexander'ın bakımı için açılan GoFundMe kampanyasında, Alexander'ın üniversiteye gidip avukat olduğu ve kitap yazdığı belirtildi. Sayfada "Onun hikayesi çok uzaklara ulaştı. Dünyanın dört bir yanındaki insanlar bundan etkilendi. Paul harika bir rol modeldi ve hatırlanmaya devam edecek" ifadesi kullanıldı.

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