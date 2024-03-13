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        Haberler Dünya Tüpte yaşayan Paul Alexander hayatını kaybetti! Çocuk felci yüzünden 70 yıldır tüp içindeydi

        Çocuk felci yüzünden 70 yıldır "demir akciğer" içinde yaşayan adam hayatını kaybetti

        Çocuk felcine yakalandığı için senelerdir metal tüpün içinde yaşayan Paul Alexander'ın öldüğü açıklandı. 78 yaşında hayatını kaybeden Alexander, metal tüpe alıştığını söyleyerek daha modern cihazlara geçmeyi reddetmişti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.03.2024 - 14:42 Güncelleme: 13.03.2024 - 15:03
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        70 yıldır metal tüpün içinde yaşayan adam öldü
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        70 yılı aşkın bir süredir "demir akciğer" içinde yaşayan Paul Alexander, hayatını kaybetti. ABD'nin Teksas eyaletinde bulunan Alexander'ın, 78 yaşında yaşamını yitirdiği açıklandı.

        Alexander, 1952'de ABD'de başlayan salgında 6 yaşındayken çocuk felcine yakalanmıştı. Boyundan aşağısı felç kalan Alexander, gözlerini metal tüpün içinde açmıştı. "Polio Paul" (Çocuk Felçli Paul) diye bilinen adam, geri kalan ömrünü bu metal tüpün içinde geçirmişti.

        Poliovirüs adlı virüsün sinir sistemine saldırmasıyla oluşan çocuk felci, insanlarda kalıcı hasar bırakabiliyor. Çocuk felci aşısı 1955'te bulunsa da Alexander, metal tüpe çoktan mecbur kalmıştı.

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        Alexander, nefes alıp verebilmesi için trakeostomi işlemi uygulandıktan sonra metal tüpe yerleştirilmişti.

        "TÜPE ALIŞTIM"

        1928'de icat edilen makine, 1960'lardan beri üretilmiyor. Kapsüle giren insanların sadece başı dışarıda kalıyor. Tüp, basınç yoluyla akciğerlerin genişleyerek hastanın nefes almasını sağlıyor.

        Zamanla daha modern makineler piyasaya sürülse de Alexander, metal tüpte yaşamaya devam etti. "Polio Paul", 2020'de The Guardian'a yaptığı açıklamada tüpe alıştığını söylemişti. Alexander, yeni cihaz için boğazına delik açılması gerektiğini ve bunu istemediğini belirtmişti.

        Alexander'ın bakımı için açılan GoFundMe kampanyasında, Alexander'ın üniversiteye gidip avukat olduğu ve kitap yazdığı belirtildi. Sayfada "Onun hikayesi çok uzaklara ulaştı. Dünyanın dört bir yanındaki insanlar bundan etkilendi. Paul harika bir rol modeldi ve hatırlanmaya devam edecek" ifadesi kullanıldı.

        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

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        #ABD
        #sağlık
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